立法会选举︱港澳办热烈祝贺：投票率大幅超越上届 反映社会高度重视、积极认同选举

立法会换届选举揭盅。港澳办发言人指出，选举过程安全、顺利、圆满，选举委员会界别、功能界别和地方选区的投票率均大幅超越上届，充分代表香港民意，充分反映香港全社会对此次选举的高度重视、积极认同和热烈支持，充分展现香港坚定迈向由治及兴的强大决心意志。发言人指，这是进一步巩固发展符合「一国两制」方针、符合宪法和基本法、符合香港实际的高品质民主具有里程碑意义的重要成就，对此表示热烈祝贺。

发言人表示，今次选举在进入竞选阶段时，突如其来的大埔火灾事故造成香港严重创伤。面对灾情，特区政府快速反应，启动全政府动员机制，争分夺秒、全力以赴扑灭火灾，想方设法做好人员搜救、伤员救治工作，高效专业有序展开善后安抚和对灾民的全面支援，得到社会各方面充分肯定。「香港社会无分阶层、界别、群体，守望相助、同舟共济，全力支援抗灾救灾，充分展现团结大爱。同时，经过重大灾难考验，广大选民更加切身体会此次选举的重要意义，化悲痛为力量，进一步激发参与投票的意愿。」

港澳办：候选人全力救灾 符合香港实际高品质民主的初衷

港澳办指，在特区政府、社会各界、广大选民的共同努力下，此次选举取得圆满成功，充分彰显香港社会齐心协力、克难前行、团结坚韧的狮子山精神，彰显全面落实「爱国者治港」原则下新选举制度的先进性优越性，彰显良政善治、实现更好发展的期望。

发言人提到，此次选举守正创新，进一步展现新选举制度具有的广泛代表性、政治包容性、均衡参与性、公平竞争性，让民主在更公平、公正、公开、廉洁、有序的选举中得到更好保障和体现。李家超行政长官和特区政府担起「当家人」「第一责任人」责任，依法全面深入细致开展选举工作，采取多项创新举措，有力统筹选举和救灾。作为特区管治体系重要组成部分的公务员队伍，以身作则带头投票。

发言人指舆论普遍认为，此次选举的组织、宣传、动员都达到历史最高水准。社会各界积极响应、广泛参与，凝聚「拼经济、谋发展、惠民生、促进改革」的强大共识。各大公营机构、社团、商会纷纷鼓励所属成员参与投票，不少企业为员工投票提供半日假期。「选举竞争激烈程度显著提升，候选人展开良性竞争，共同建树以政纲论高低、以能力决胜负、以形象争认同的良好选举文化。」

港澳办认为，特别值得指出的是大埔火灾发生后，许多候选人挺身而出、率先行动、冲在一线，全力投入抗灾救灾工作，以实际行动证明自己的品德和才干。他们的良好表现，生动印证了新选举制度致力于建设符合香港实际高品质民主的初衷。

发言人最后提到，这次选举产生的新立法会议员都是爱国爱港、有担当、有才干、有志服务社会的优秀人才，得到广大选民的充分认同和支持。「他们在此时此当选，肩负重任、承载厚望，需更加坚定爱国爱港立场、更加热诚为港为民服务；更加勤勉努力工作、更加善于履职尽责；更加精研专业、更具创新创造活力；更加清正廉洁、更有良好操守形象。」

港澳办希望并相信，新立法会议员一定能够全面准确、坚定不移，正确处理行政立法关系，全力支持行政长官和特区政府依法施政，深入把握民情民意、充分汇聚民心民智，共同推动深入改革，全面做好救灾善后工作，不断提升特区治理水平、促进长期繁荣稳定，并积极对接国家「十五五」规划，推动香港更好融入和服务国家发展大局，为强国建设、民族复兴伟业做出应有贡献。