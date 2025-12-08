立法会选举｜港岛东吴秋北连任 民建联植洁铃夺第二席 险胜自由党358票
更新时间：05:11 2025-12-08 HKT
发布时间：05:11 2025-12-08 HKT
发布时间：05:11 2025-12-08 HKT
立法会选举结果出炉，其中在「激战区」港岛东，工联会吴秋北以39,707票成功连任，民建联同时派两队参选，由东区区议员植洁铃夺得第二席，她获得22,054票，险胜自由党阮建中358票。新民党郭浩景获17,344票，另一民建联区议员李清霞敬陪末席，只有16,458票。
民建联今次派两队参选，该党明言不会有「弃保」，让二人公平竞争，一度有「揽炒」危机，最终成功保住港岛东一席。
港岛东候选人得票
1 吴秋北 39,707（当选）
2 植洁铃 22,054（当选）
3 郭浩景 17,344
4 阮建中 21,696
5 李清霞 16,458
