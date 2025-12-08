立法会选举｜港岛东吴秋北连任 民建联植洁铃夺第二席 险胜自由党358票

立法会选举结果出炉，其中在「激战区」港岛东，工联会吴秋北以39,707票成功连任，民建联同时派两队参选，由东区区议员植洁铃夺得第二席，她获得22,054票，险胜自由党阮建中358票。新民党郭浩景获17,344票，另一民建联区议员李清霞敬陪末席，只有16,458票。

民建联今次派两队参选，该党明言不会有「弃保」，让二人公平竞争，一度有「揽炒」危机，最终成功保住港岛东一席。



港岛东候选人得票

1 吴秋北 39,707（当选）

2 植洁铃 22,054（当选）

3 郭浩景 17,344

4 阮建中 21,696

5 李清霞 16,458

