立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席

【立法会选举/方国珊/哪吒/新界东南】立法会选举投票结束，过去五度挑战立法会席位的西贡区议员、「专业动力」主席方国珊，参选地区直选新界东南选区，终于「圆梦」跻身立法会。有「哪吒」之称的方国珊在将军澳打滚多年，今次再度挑战立法会席位，在新界东南直选得票一枝独秀，以58,828票高票当选，大幅抛离同区对手。排第二位的是「空降」参选的民建联秘书长叶傲冬，他获26,250票，力保民建联在新界东南一席。

获第三多选票的是新民党区议员陈志豪，他获18,797票。

新界东南候选人得票：



1.叶傲冬 26250（当选）

2,李贞仪 16636

3.方国珊 58828（当选）

4.张美雄 18681

5.陈志豪 18797



获陈智思汪明荃等提名

方国珊早前接受《星岛》访问时表示，过去17年一直服务新界东南，从未离开，「服务不止口讲，更是付诸行动」。被问到欠缺政党支持下，是否有能力服务整个选区，她称专业动力为智库组织，有逾100名成员，可提供很多民间及专业人士意见。

方国珊参选时透露获得超过15个提名，包括前行会召集人陈智思、前全国政协委员汪明荃等人。她将此归功于过去长期累积的工作表现和「实事求是、肯做事」的态度，令选委「二话不说」地给予支持。

