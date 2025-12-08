立法会选举｜3个受大埔火灾影响票站 投票率与其他票站相若 选管会：无法阻止网上出售心意卡

立法会选举投票结束，选管会主席陆启康凌晨1时多与选管会委员石丹理、文本立会见传媒。陆启康指，地区选区投票率约31.9%，强调选举管理委员会的职责是举办公平、公正和诚实的选举，不会对投票率作任何解读。他提到，在现时社会环境下举办选举存在困难，但仍有逾130万名选民投票，对此感到鼓舞，认为这显示了公众的正面参与。

全日接457宗选举投诉

至于投诉数字，陆启康指，选管会选举主任和投票站主任全日共收到457宗与选举相关投诉，私人和政府楼宇进行选举活动的投诉最多，有122宗，关于投票安排则有63宗，关于选举广告为58宗；大部分投诉已获处理，其余将尽快跟进。

本届选举投票时间延长至晚上11时30分，陆启康认为是便民措施，并非「谷票」，因为不投票的人始终不会投，「加到24小时都唔会投」，惟便民措施亦要考虑成本，选管会需要检讨和分析成效。对于警署等特别投票站，选管会将会检讨其保留的必要性，并考虑港珠澳大桥和机场投票站的便利性及价值。

有人网上出售心意卡 陆启康：想要最好自己投票

至于网上传有公司要求员工交代有否投票，及有否收到投诉，陆启康表示有收到相关投诉，指涉及投票的优惠活动必须遵守两大原则：第一是优惠活动不可引导选民投票给特定候选人或政党；第二是任何人不得强迫他人透露其是否已投票。他续指，容许市民自愿透露有否投票以换取优惠，然而，若雇主或任何机构强迫员工或个人披露其投票状况，则属违反投票保密自主原则。

他又指，3个受大埔火灾影响票站的投票率，与其他票站相若，也听闻有灾民出来投票，反映他们希望立法会议员帮忙发声。被问及网上有人出售选举投票心意卡，陆启康表示法律上无法阻止，「攞咗赠品，你要攞去卖都无办法」，又指「你想攞心意卡，最好就自己嚟投票。」

公务员专属投票站约2万选民投票

陆启康表示，地区直选累积投票率为31.9%，约有131.7万名选民投票；功能界别累积投票率为40.09%，约有7.6万名投票人投票。地方选区投票率最高的三个地区分别为新界西南，投票率为32.69%；新界东南，投票率是32.64%；及新界西北，投票率为32.64%。至于功能界别，投票率最高的三个界别为商界（三），投票率100%，307名选民；科技创新界投票率100%，71名选民；及渔农界，投票率97.09%，167名选民。选举委员会界别的投票率为99.45%，共有1,458名选民投票。

陆启康指，邻近边境投票站约有7,100名选民投票，公务员专属投票站合共约2万名选民投票，而7个医院管理局医护人员专属投票站则有631名选民投票。此外，少数族裔人士专属投票站有7名选民投票，院舍外展投票站有319名选民投票。专用投票站方面，惩教院所设立的17个投票站共有2,400名选民投票，警署设立的3个投票站则有3名选民投票。功能界别和选委会界别则采取中央点票模式，其中功能界别首次采用电子点票系统。

