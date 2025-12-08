大棋盘｜立法会选举投票率超上届 官场中人：政府应变招数奏效「超额完成」

完善选举制度后的第二届立法会选举昨举行，截至昨晚10时半，地区直选投票率为31.43%，已超越上届的总投票率30.2%。今次选举，政府大力动员公务员及社会各界投票，并延长了两小时投票时间，对催谷投票率有一定作用，惟大埔火灾惨剧令社会气氛急转，有官场中人认为， 在政府迅速应变、妥善安排下，选举仍得以顺利进行，投票率更逆势上升，反映政府鼓励投票的工作发挥关键作用，成果超出预期。

大埔火灾前 建制料投票有望达35%以上

今届登记选民总数约413万，比上届少约34万人，选民基数变小下，建制阵营只要保持到上届的「基本盘」，反而有利投票率上升。政府今次为选举动员出尽法宝，例如由特首去信全体公务员，强烈呼吁他们以身作则投票，以体现公务员拥护《基本法》及效忠特区；同时呼吁公私营机构鼓励员工投票，其后不同企业均提供「半天假」等便利措施。

政府为催谷投票「去到尽」，包括投票时间延长两小时、新设公务员及医护专用票站、院舍外展票站等，并计划主办嘉年华、大汇演等，务求炒热社会气氛，商界亦一度酝酿举行全城大抽奖。有建制中人预计，投票率原有望达35%以上，甚至迫近四成，不过大埔一场世纪火灾，打乱了整体部署，社会弥漫悲伤气氛，候选人纷纷暂停选举工程，政府亦取消各类欢乐活动。

政府将选举与「守护灾民」紧扣

火灾发生后，整个政府忙于救灾救治、支援善后等工作，选举宣传全面暂停，最终政府在哀悼期后决定如期选举，盼尽快选出新议会，与政府一同推动改革。近日无论是特首李家超、其他问责官员，以至选管会主席陆启康，均把如期选举与「守护灾民」紧扣，李家超形容投票是代表「推动改革、守护灾民」的一票；陆启康更呼吁受灾居民积极走出来投票，称选举是「香港复常第一步」。

有官场中人指，火灾惨剧后，社会气氛欠佳、商界叫停抽奖，加上外媒借火灾炒作抹黑，确实有担心投票率不会高，甚至低于上届，但今次公务员积极参与选举，不少专属票站大排长龙，也安排了专车予大埔灾民前往投票，反映公务员的团结力量及一呼百应。官场中人认为，今次投票率稳步上升，实属不易，反映政府鼓励投票的策略奏效，「超额完成」。

特大灾难当前，政圈一度怀疑选举会否如期举行，最后政府拍板继续去马，官场中人指，政府把选举与支援灾民、灾后重建连系在一起，希望与新一届议员尽快商议讨论尽量照顾好灾民，加快找出真相和重建复原，有灾民也认同须尽公民义务，尽快产生新一届立法会，加强支援灾民，并与政府推动制度改革。

政党中人：今届要「力谷」市民才肯投票

有协助统筹选举的政党中人表示，大埔火灾影响了部分选民投票意欲，但另一重要因素，是上届立选始终距离修例风波仅两年，政治对抗气氛相对仍高，不少建制派支持者出于「复仇」心态，毋须动员已自行出来投票，但这种状况今届已不存在，要「力谷」才肯投票。如今投票率有所上升，反映政府的宣传攻势和各项便利措施，有效激发选民投票意欲，是对政府推动公民政治参与的积极肯定。

另一政党人士指，原预计火灾后投票率有机会低于上届，但幸好未出现此情况。无论投票率是高是低，新一届议员已没有「蜜月期」，一上任便要著手跟进灾民支援、堵塞制度漏洞，以回应社会期望。

