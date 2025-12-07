立法会选举｜专属票站投票数字不及预期？ 陆启康 : 没有特别要求 会总结经验

今日（7日）是立法会选举投票日，选管会主席陆启康在晚上6时会见传媒时表示，已巡视投票站，各项安排大致畅顺，对此表示满意。他称，截至下午4时半，设于上水、港珠澳大桥及机场的邻近边境票站共有6,100名选民投票；公务员专属票站，共有15,700名选民投票；医院管理局的医护人员专属投票站，共有569名选民投票；少数族裔专属票站共有6名选民投票；院舍外展投票站共313名选民投票；已结束投票的惩教院所的专用票站，全日共有约2400名选民投票。

专属票站投票数字不及预期？ 选管会：将总结经验

被问及专属票站投票数字是否不及预期，陆指选管会稍后会总结经验，认为部分专属票站运作良好，举例在机场设票站可让外国游客了解香港尊重公民权利。他续指，选管会对专属票站没有特别要求，属先导安排，目的是希望方便选民，选管会将于检讨后，对使用率较高的票站考虑予以保留。

至于截至下午4时，选管会、选举主任、票站主任，共接获245宗与选举有关的投诉，包括57宗涉及在私人或政府物业进行竞选活动、36宗涉及选举广告，以及35宗有关投票安排，有关单位正处理相关投诉。

陆启康冀选举能给予香港一些正能量

被问及投票率，陆启康重申选管会一贯立场为对投票率没有指标，其使命不是要提高投票率，而是要举办公平、公正的选举。他续指，投票率高低各人有其解读，故不评论，而投票率亦不是选管会最关注，称是次选举中有灾民积极投票，形容「如果这个选举，可给香港一些正能量，希望是香港复常的第一步，若选举可以做到这些，已算是成功」。

至于为何选管会发放短讯呼吁市民投票，总选举事务主任陈淑华表示，做法是参考2021年立法会选举安排，目的为希望提醒选民投票，与张贴海报等宣传方法目的相若。

记者：林彦汛

摄影：何君健