立法会选举︱保安局紧急监察中心全天候运作 纪律部队维持秩序 确保全港票站安全有序
更新时间：18:35 2025-12-07 HKT
发布时间：18:35 2025-12-07 HKT
发布时间：18:35 2025-12-07 HKT
今天（7日）是立法会选举投票日，保安局的紧急事故监察中心（EMSC）全天候运作，除了持续跟进灾后跨部门协调外，亦密切留意全港票站情况，确保人流、秩序及交通等一切运作正常。保安局局长邓炳强、常任秘书长李百全，以及副局长卓孝业亦轮流到场指挥及听取汇报，同心合力守护香港的重要时刻。
邓炳强先后探访纪律部队同事
除了保安局的EMSC外，警队、民安队、医疗辅助队及特务警察亦在多个票站当值，管理人流、维持秩序，确保投票过程顺利。今年更于8个警署设立公务员票站，便利当值同事投票。 邓炳强今早先后到访警察总部的公务员票站及香港公园的公众票站，探访在前线当值的纪律部队同事；下午亦前往大埔票站，探访担任义工协助市民的入境处及海关同事。他表示，衷心感谢各位同事，从不缺席社会的重要时刻，只要市民有需要，必定全力以赴。这份坚守与承担，是他们的使命，也是守护香港稳步向前的力量。
最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
2025-12-06 11:21 HKT
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
2025-12-06 19:17 HKT
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
2025-12-06 17:00 HKT