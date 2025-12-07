立法会选举︱保安局紧急监察中心全天候运作 纪律部队维持秩序 确保全港票站安全有序

今天（7日）是立法会选举投票日，保安局的紧急事故监察中心（EMSC）全天候运作，除了持续跟进灾后跨部门协调外，亦密切留意全港票站情况，确保人流、秩序及交通等一切运作正常。保安局局长邓炳强、常任秘书长李百全，以及副局长卓孝业亦轮流到场指挥及听取汇报，同心合力守护香港的重要时刻。

邓炳强先后探访纪律部队同事

除了保安局的EMSC外，警队、民安队、医疗辅助队及特务警察亦在多个票站当值，管理人流、维持秩序，确保投票过程顺利。今年更于8个警署设立公务员票站，便利当值同事投票。 邓炳强今早先后到访警察总部的公务员票站及香港公园的公众票站，探访在前线当值的纪律部队同事；下午亦前往大埔票站，探访担任义工协助市民的入境处及海关同事。他表示，衷心感谢各位同事，从不缺席社会的重要时刻，只要市民有需要，必定全力以赴。这份坚守与承担，是他们的使命，也是守护香港稳步向前的力量。