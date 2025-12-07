立法会选举︱新设公务员专属票站 当值纪律部队着制服投票 赞安排贴心

今日（7日）是立法会选举投票日，本届首次设有10个公务员专属投票站。太子警察游乐会专属票站，有一批批穿着制服或部门背心的纪律部队人员前来投票，有需要值勤的警员指，专属票站安排贴心，亦有休班警员表示，票站便利假日外出时投票。

警员谢小姐表示，虽今日无需当值，但在专属票站投票仍较方便，「如果在住处附近投票，例如我今日要出门，可能要一大早或者很夜才回去，现在我出来这区，选择在这个票站投，就方便我随时过来」。被问到投票准则，她说希望候选人展现对社会的责任心，帮到香港市民。

当值公务员赞专属票站投票安排方便贴心

需要当值的警员李先生选择在上班前到专属票站投票，「方便我们上班，可以来投票支持选举，绝对是好」；在旺角警署上班的警员黄小姐则指，太子警察体育游乐会就在附近，投票非常方便。

萧先生表示，今日需要上班，形容专属票站安排贴心，在工作地点附近就能完成投票，「无需跨区回家」。

在湾仔警察总部的公务员专属投票站，亦不时有穿着制服的入境处人员、消防员等入内投票。

记者：萧博禧

摄影：汪旭峰、萧博禧