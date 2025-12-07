立法会选举︱太空馆免费开放人来人往 食肆提供优惠冀市民投票 让有能之士造福业界

立法会换届选举今日（7日）投票，为提高社会对选举的关心和提醒市民履行公民责任，康文署文娱设施12月6及7日免费开放，有院线半价售卖戏飞，亦有多间食肆提供优惠。《星岛头条》记者走访香港太空馆、尖沙咀一间戏院及两间食肆，发现不少市民都趁优惠多多享受，不过亦有市民对优惠不知情。

市民趁投票假期带儿子参观太空馆

香港太空馆内人来人往，与儿子一同参观的郭女士表示，她趁着选举可以请半日假，就带小朋友去游玩，适逢众多设施免费，就可和儿子享天伦之乐。

刚刚带儿子到香港文化中心比赛、顺道来参观的许小姐表示，平日由于住得较远，因此甚少带儿子来太空馆，适逢今日选举，场馆免费开放，因此才带儿子参观。而在了解到其他设施亦有免费开放时，她表示都感兴趣，会带儿子去看一看。

问到会不会因为这些优惠而去投票时，许小姐表示只要有心头好的候选人，就不会因为这些优惠才去投票。

市民只顾投票忽略优惠

而实际上，市民都只顾着投票，而忽略了优惠。英皇戏院的职员透露，从早上开始营业到下午3时这段时间，只有十分之一的市民是通过「心意卡」获得半价优惠，出现有投票，亦有「心意卡」，但就忘记使用的情况。就以林小姐为例，她表示本来都是通过AIA的优惠免费买票，不过她认为投票完有优惠是一件好事，而且哪怕是当日买票都仍然可以买到舒适的座位欣赏电影。被问到如何令市民可以了解到这些优惠时，她表示商家应该自行宣传，提醒已投票的市民可以用优惠。

当然有职员十分尽责，提醒已投票的市民可以通过「心意谢卡」获得半价优惠。刘小姐表示她平日都习惯用正价购买，如非职员提醒，都没法使用优惠。她又称，平日电影票的价格都颇贵，如今半价电影票是有效吸引市民投票的，并建议政府应多加宣传，吸引市民投票。

饮食业界对新一届立法会有所期望

另一方面，不少食肆都向投票选民提供餐饮优惠。尖沙咀一间面店的经理沈先生表示，饮食业界对于新一届立法会都有所期望，例如可以推行劳工福利或环保政策去为业界带来正面影响，希望通过提供优惠令更多选民投票，推动更多有能之士造福业界。他估计晚市时人流会比平日多，毕竟投票站开放至晚上。

市民周先生对于身处的连锁咖啡店有饮品买一送一优惠原本不知情，得悉后认为优惠有效，他身边八九十岁的「老友记」都有积极投票，指他们可以在投票后充分享受优惠。

记者：曾智华

摄影：何君健