Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举︱太空馆免费开放人来人往 食肆提供优惠冀市民投票 让有能之士造福业界

政情
更新时间：18:22 2025-12-07 HKT
发布时间：18:22 2025-12-07 HKT

立法会换届选举今日（7日）投票，为提高社会对选举的关心和提醒市民履行公民责任，康文署文娱设施12月6及7日免费开放，有院线半价售卖戏飞，亦有多间食肆提供优惠。《星岛头条》记者走访香港太空馆、尖沙咀一间戏院及两间食肆，发现不少市民都趁优惠多多享受，不过亦有市民对优惠不知情。

市民趁投票假期带儿子参观太空馆

香港太空馆内人来人往，与儿子一同参观的郭女士表示，她趁着选举可以请半日假，就带小朋友去游玩，适逢众多设施免费，就可和儿子享天伦之乐。

刚刚带儿子到香港文化中心比赛、顺道来参观的许小姐表示，平日由于住得较远，因此甚少带儿子来太空馆，适逢今日选举，场馆免费开放，因此才带儿子参观。而在了解到其他设施亦有免费开放时，她表示都感兴趣，会带儿子去看一看。

问到会不会因为这些优惠而去投票时，许小姐表示只要有心头好的候选人，就不会因为这些优惠才去投票。

市民只顾投票忽略优惠

而实际上，市民都只顾着投票，而忽略了优惠。英皇戏院的职员透露，从早上开始营业到下午3时这段时间，只有十分之一的市民是通过「心意卡」获得半价优惠，出现有投票，亦有「心意卡」，但就忘记使用的情况。就以林小姐为例，她表示本来都是通过AIA的优惠免费买票，不过她认为投票完有优惠是一件好事，而且哪怕是当日买票都仍然可以买到舒适的座位欣赏电影。被问到如何令市民可以了解到这些优惠时，她表示商家应该自行宣传，提醒已投票的市民可以用优惠。

当然有职员十分尽责，提醒已投票的市民可以通过「心意谢卡」获得半价优惠。刘小姐表示她平日都习惯用正价购买，如非职员提醒，都没法使用优惠。她又称，平日电影票的价格都颇贵，如今半价电影票是有效吸引市民投票的，并建议政府应多加宣传，吸引市民投票。

饮食业界对新一届立法会有所期望

另一方面，不少食肆都向投票选民提供餐饮优惠。尖沙咀一间面店的经理沈先生表示，饮食业界对于新一届立法会都有所期望，例如可以推行劳工福利或环保政策去为业界带来正面影响，希望通过提供优惠令更多选民投票，推动更多有能之士造福业界。他估计晚市时人流会比平日多，毕竟投票站开放至晚上。

市民周先生对于身处的连锁咖啡店有饮品买一送一优惠原本不知情，得悉后认为优惠有效，他身边八九十岁的「老友记」都有积极投票，指他们可以在投票后充分享受优惠。

记者：曾智华
摄影：何君健 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
立法会选举．投票率
立法会选举．投票率︱截至傍晚6时半 直选投票率25.75% 逾106.3万人投票
政情
16分钟前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
9小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
9小时前
立法会选举．持续更新｜廉署通缉一男子涉于社交平台煽惑不投票 选管会提醒：直选选民切勿盖两个印
02:21
立法会选举．持续更新｜廉署通缉一男子涉于社交平台煽惑不投票 选管会提醒：直选选民切勿盖两个印
政情
2小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
影视圈
20小时前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
影视圈
10小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
23小时前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
2025-12-06 17:00 HKT