立法会选举．新界北︱新社联谭镇国告急：一票都不能少 承诺跟进北区就业、交通等议题

立法会换届选举今日（7日）举行，选情胶着之际，各候选人把握时间作最后拉票。在新界北选区，候选人之一、新界社团联会理事长谭镇国直言今次选情告急，呼吁选民集中票源支持，保住新社联在新界北一席。若成功进入立法会，他承诺会务实地以民生需求为导向，积极倾听市民心声，并聚焦在北都发展、北区就业与交通等议题努力。

新界北5人参选争两个议席，包括谭镇国、民建联姚铭、工联会曾劲聪、港区人大代表沈豪杰及新民党廖子聪。谭镇国今午接受《星岛头条》访问时直言，现时选情激烈，心情亦十分紧张，恳请街坊支持自己及新社联，「选举系严肃且好重要的事，系一票都不能少，都恳请大家集中票源支持我」。

谭：街坊送来凉茶令其倍感窝心

谭镇国又指，今早有街坊注意到他因反复宣讲政纲导致声音沙哑，不仅叮嘱他「多保重身体」，还有街坊特意送来凉茶，令其倍感窝心。

他提到，走访过程中，发现就业与交通是市民提及最多的两大议题。针对就业问题，他希望借助北部都会区的发展契机，实现区域职住均衡，让居民能就近就业、安居乐业。

吁加快北环线等交通设施开通便利居民

至于交通方面，他称天水围居民上下班跨区域通勤、耗时过长的痛点尤为突出，他呼吁北部都会区发展进程中，加快北环线等交通设施的分阶段开通，切实缩短居民通勤时间，让市民早日享受到交通改善带来的便利。

当被问及若当选将如何庆祝时，谭镇国坦言「言之尚早」。他表示，当前所有精力都集中在争取市民支持上，暂未考虑庆祝相关事宜，「全力赢得每一位市民的信任与支持，了解居民及街坊最关注的问题，才是我当下最重要的事」。

记者：谢宗英

摄影：叶伟豪

