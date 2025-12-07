Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举︱名人投票一览 蔡加赞吁选民珍惜宝贵一票 甄子丹、唐英年等人投票

政情
更新时间：13:15 2025-12-07 HKT
发布时间：13:15 2025-12-07 HKT

立法会换届选举今日（7日）举行，多名选委陆续到湾仔会展投票，包括星岛新闻集团主席蔡加赞，他呼吁选民珍惜手上宝贵一票，选出贤能之士，推动香港经济民生向前发展，并加快支援大埔灾民和重建工作。

多位名人、政商界代表亦到所属票站投票，包括艺人甄子丹、新鸿基地产主席兼董事总经理郭炳联、刘銮雄与太太刘陈凯韵等。

甄子丹盼更多资源支持电影界发展

甄子丹早上到会展投票，并与一众候选人交流。被问及对下一届立法会期望，甄子丹说，期望可有更多资金、资源支持电影界发展，同时分配人手及细节安排上可以做得更仔细，以进一步保留香港电影特色。

对于大埔宏福苑大火，甄子丹表示十分沉痛，自己和家人都关心事件，又寄语社会要团结一心协助灾民，希望受影响家庭可日早过上平安的日子。

郭炳联吁踊跃投票选贤任能

新地主席郭炳联早上前往票站投票，指新地已推出多项措施，积极鼓励员工与市民履行公民责任，踊跃投票，选贤任能。

郭基𪸩：香港需有担当、有能力议员

新地执董郭基𪸩到会展票站进行投票，形容过程「非常顺利」。他表示，香港现在比任何时候都更加需要一班有担当、有能力，并且愿意检讨制度、聆听民意的议员。

信和黄永光吁选民投下重要一票

信和集团主席黄永光到会展投票，他呼吁所有已登记的选民为香港的未来投下重要一票。他指，立法会在推动香港充分发挥发展潜力方面担当关键角色，盼共同选出心系社会、具备可持续发展及国际视野的优秀候选人，以强化香港的国际合作伙伴关系。

蔡加怡呼吁选民踊跃投票

东华三院副主席、四川省政协委员蔡加怡呼吁选民踊跃投票。

刘銮雄夫妇齐投票

刘銮雄及太太刘陈凯韵早上前往位于大坑径的票站投票，履行公民责任。刘陈凯韵于投票表示，虽然心情依然沉重，但认为仍然要尽公民责任投票，希望大家都可以把握时间选出心中理想的人选。

唐英年：选好新立法会对香港「一国两制」实践行稳致远至关重要

全国政协常委唐英年前往会展投票，并呼吁市民尽公民责任，积极行使公民权利，团结一致，参与今日投票，选出新一届立法会议员。他表示，香港已经进入「一国两制」实践的新阶段，今日举行的立法会选举将会是「新阶段」的重要标志，认为选好新一届立法会，对香港「一国两制」实践行稳致远至关重要。

他续指，立法会是特区管治架构的重要组成部分，对香港实现良政善治、贯彻落实「爱国者治港」原则、保障民生福祉、维护安全稳定和高质量发展非常重要。

