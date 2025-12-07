Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜郭炳联以行动支持 早上前往投票 冀新一届立会续助政府推动良政善治

政情
更新时间：11:30 2025-12-07 HKT
发布时间：11:30 2025-12-07 HKT

今日是立法会选举投票日，新鸿基地产（新地）主席兼董事总经理郭炳联，以行动支持是次立法会选举，早上已前往票站投票。同时新地亦已推出多项措施，积极鼓励员工与市民履行公民责任，踊跃投票，选贤任能。

针对近日大埔发生的严重火灾，郭炳联对伤亡者及其家属致以深切哀悼与慰问。他期望，新一届立法会继续支持和监督特区政府依法施政，协助香港在「由治及兴」的进程中稳步前行，推动良政善治、加快经济发展及改善民生步伐。

