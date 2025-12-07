立法会选举｜梁君彦冀党友尽力吸票 吁市民用好手上一票：最紧要有得拣

今日（7日）是立法会换届选举投票日，立法会主席梁君彦早上到湾仔会展投票。梁君彦认为今届选举气氛「不差过上一届」，呼吁市民投票强调「你要改变香港，就要用好自己手上一票，去选择自己心仪的候选人，这样才是帮到自己和香港」，「最紧要有得拣，就系老板」。

梁君彦：投票对新一届立法会协助灾后重建非常重要

梁君彦指，投票对新一届立法会协助灾后重建，改变以往有问题的做法非常重要，相信有不少市民见到是次灾难会挺身而出，用自己的一票选出适合的立法会议员。被问及若今届立法会直选投票率低于上一届，会否影响立法会认受性，他表示每个市民要尽责任投票，呼吁投票。

至于有何建议给政府进行灾后重建，梁君彦表示，有关问题要等待政府处理，但认为当局第一时间利用政府议案到立法会讨论的做法有用。

呼吁同属经民联的工业界（第一）候选人尽力吸票

本身属经民联成员的梁君彦今届不寻求连任，其工业界（第一）的席位，由他的两名党友黄永威及许文俊角逐。被问及挑选接班人的准则为何，梁君彦表示，两名候选人同为经民联，会让二人自由发挥，吸引工业总会的选民投票，呼吁他们尽努力吸引选民投票。

记者：林彦汛

摄影：卢江球

