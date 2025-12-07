立法会选举｜选委称投票气氛良好 冀选出做实事议员 黄永光：立会是推动香港发展关键角色

今日（7日）是立法会换届选举投票日，多个选委早上陆续到湾仔会展票站投票。信和集团主席黄永光呼吁所有已登记的选民为香港的未来投下重要一票。他指，立法会在推动香港充分发挥发展潜力方面担当关键角色，盼共同选出心系社会、具备可持续发展及国际视野的优秀候选人，以强化香港的国际合作伙伴关系。

黄天祐：一众选委冀为港选出做实事的议员

同样到场投票的证监会主席黄天祐表示，投票气气相当好，一众选委都希望为香港选出做实事的议员。被问及对议员在金融发展方面的期望，他指对香港而言，最重要为国际金融中心地位，和推动科技创新，又认为香港监管制度良好，但希望监管制度可更灵活，令香港金融中心地位和数字资产经济等可得以发挥。

另一选委、男高音歌唱家、全国政协委员莫华伦则认为，今年投票方便，又称自己为文化界人士，希望下一届立法会可拨更多资源到其界别。

记者：林彦汛

摄影：卢江球