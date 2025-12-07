立法会选举｜选委称投票气氛良好 冀选出做实事议员 黄永光：会投爱国爱港候选人

今日（7日）是立法会换届选举投票日，多个选委早上陆续到湾仔会展票站投票。信和集团主席黄永光指，明白过去一星期市民心情沉重，但「大家都要向前看」，呼吁市民踊跃投票，强调立法会对香港未来发展重要，希望新一届议员可以协助香港。他又称自己会投爱国爱港，以及有视野协助香港做到健康和可持续发展的候选人。

黄天祐：一众选委冀为港选出做实事的议员

同样到场投票的证监会主席黄天祐表示，投票气气相当好，一众选委都希望为香港选出做实事的议员。被问及对议员在金融发展方面的期望，他指对香港而言，最重要为国际金融中心地位，和推动科技创新，又认为香港监管制度良好，但希望监管制度可更灵活，令香港金融中心地位和数字资产经济等可得以发挥。

另一选委、男高音歌唱家、全国政协委员莫华伦则认为，今年投票方便，又称自己为文化界人士，希望下一届立法会可拨更多资源到其界别。

记者：林彦汛

摄影：卢江球