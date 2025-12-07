立法会选举｜机场设邻近边境票站 市民大赞方便 陆启康冀灾民积极走出来 为香港复常「行一步」

立法会换届选举今日（7日）投票，选举事务处设立邻近边境投票站，以便利在投票日需往返香港与内地及海外的选民投票。《星岛》记者到机场2号客运大楼投票站外，市民普遍对新投票站观感良好，认为对于在机场工作或在东涌区住的居民更为方便。

截至上午10时半 选委会共收到47宗投诉

选举管理委员会主席陆启康、委员石丹理和资深大律师文本立，亦于今早巡视设于香港国际机场二号客运大楼旅游车候车大堂的邻近边境投票站。其后早上11时接受传媒访问，陆启康讲述目前各区及各界别的投票状况，截至上午10时半，选委会共收到47宗投诉，包括7宗投诉安排，6宗选举广告，6宗私人楼宇竞选活动，提醒市民要奉公守法，例如不要在私人地方进行拉票。

陆启康提到，选委会在选举开始时亦进行默哀，借以悼念遇难者。他指，在此困难时刻，选民更应投票，以严肃态度履行公民责任，选出新一届立法会以行使重要职能，才符合香港利益。

他表示，香港目前弥漫一片忧愁，举办选举并非易事，认为此时「搞选举」比不举办更难。但香港现时需要以积极态度走向复常，而举行选举是香港复常的重要一步，需要选出新一届立法会议员，以订立相关法例，避免惨剧再次发生。他向受火灾困扰的选民表示，选举是香港复常的第一步，希望他们积极走出来，为香港复常「行一步」。

机场投票站便利选民获好评

高级警司高振邦，由香港警务处借调至机场保安有限公司担任助理行政总裁（第一行动处），工作关系改来机场投票。他表示，投票站内部运作顺畅，「大概1分钟即可完成投票」，对于即将上飞机工作的人十分方便。他又称，登记投票站的过程十分灵活，只需要在登记期内（12月2日下午6时前）网上登记即可。

而同样在机场附近工作的袁先生表示，过去他在荃湾区投票，对于工作颇为不便，如今设置邻近边境投票站，让他投票更为方便。住在东涌区的张先生本来被安排到长沙湾投票，但知道有这个边境投票站，就立即登记转投票站，同样认为这个投票站非常方便。

在内地工作的港人刘先生为了投票，特意前一日到达香港作好准备。他表示，过去内地港民投票往往会安排在上水，「这对于特地从飞机飞到香港的内地港民很不方便，因为他们没办法即时飞回去」。而他都对于投票站非常满意，认为人手和宣传均十分足够，且流程清晰，不会混淆。

记者：曾智华

摄影：陈浩元

