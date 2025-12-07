Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜机场设临近边境票站 市民大赞方便 一分钟极速完成投票

政情
更新时间：11:06 2025-12-07 HKT
发布时间：11:06 2025-12-07 HKT

立法会换届选举今日（7日）投票，选举事务处设立邻近边境投票站，以便利在投票日需往返香港与内地及海外的选民投票。《星岛》记者到机场2号客运大楼投票站外，市民普遍对新投票站观感良好，认为对于在机场工作或在东涌区住的居民更为方便。

机场投票站便利选民获好评

在机场附近工作的高先生表示，投票站内部运作顺畅，「大概1分钟即可完成投票」，对于即将上飞机工作的人十分方便。他又称，登记投票站的过程十分灵活，只需要在登记期内（12月2日下午6时前）网上登记即可。

住在东涌区的张先生本来被安排到长沙湾投票，但知道有这个边境投票站，就立即登记转投票站，同样认为这个投票站非常方便。

记者：曾智华
摄影：陈浩元

相关新闻：

立法会选举．持续更新｜投票时间早上7时半开始 李家超早上到票站投票

立法会选举．持续更新｜截至早上9时半 地区直选投票率为4.18% 累计172,537人投票

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
21小时前
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
2025-12-06 11:00 HKT
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
16小时前
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
19小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
16小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
18小时前
打工仔上缴薪金给太太管理 临退休惊觉存款仅剩5万 专家：夫妇理财首重沟通
打工仔上缴薪金给太太管理 临退休惊觉存款仅剩5万 专家：夫妇理财首重沟通
投资理财
5小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT