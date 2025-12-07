立法会选举｜机场设临近边境票站 市民大赞方便 一分钟极速完成投票

立法会换届选举今日（7日）投票，选举事务处设立邻近边境投票站，以便利在投票日需往返香港与内地及海外的选民投票。《星岛》记者到机场2号客运大楼投票站外，市民普遍对新投票站观感良好，认为对于在机场工作或在东涌区住的居民更为方便。

机场投票站便利选民获好评

在机场附近工作的高先生表示，投票站内部运作顺畅，「大概1分钟即可完成投票」，对于即将上飞机工作的人十分方便。他又称，登记投票站的过程十分灵活，只需要在登记期内（12月2日下午6时前）网上登记即可。

住在东涌区的张先生本来被安排到长沙湾投票，但知道有这个边境投票站，就立即登记转投票站，同样认为这个投票站非常方便。

记者：曾智华

摄影：陈浩元

