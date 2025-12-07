Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜梁振英吁踊跃投票 选贤能解决宏福苑善后及社会发展议题

政情
更新时间：10:30 2025-12-07 HKT
发布时间：10:30 2025-12-07 HKT

今日（7日）为立法会选举投票日，全国政协副主席梁振英于上午约9时于会展票站投票。他表示，在宏福苑大火后有很多善后工作要做，故立法会的角色非常重要，需依照《基本法》所赋予的职权，与政府合力处理大埔宏福苑火灾后的相关善后工作。为此，他呼吁市民积极参与，踊跃投票。

梁振英进一步指出，针对灾后恢复工作，社会已展开广泛讨论，焦点主要集中在居民后续安置问题，以及受灾单位作为家庭核心资产应如何处理。解决方向可能包括对原楼房进行修缮或设备更新，也可能涉及原址重建，或为居民提供其他居住选择等。他强调，无论是短期安置、中期规划还是长期重建，都需要立法会与特区政府合作，共同推进解决问题。因此他表示，立法会肩负重要职责，期望市民积极行使投票权，选出合适的议员，不仅助力解决宏福苑的灾后问题，更推动社会各类长远发展议题得到有效处理。

 摄影：卢江球

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
21小时前
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
2025-12-06 11:00 HKT
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
16小时前
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
19小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
16小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
18小时前
打工仔上缴薪金给太太管理 临退休惊觉存款仅剩5万 专家：夫妇理财首重沟通
打工仔上缴薪金给太太管理 临退休惊觉存款仅剩5万 专家：夫妇理财首重沟通
投资理财
5小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT