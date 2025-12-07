立法会选举｜梁振英吁踊跃投票 选贤能解决宏福苑善后及社会发展议题

今日（7日）为立法会选举投票日，全国政协副主席梁振英于上午约9时于会展票站投票。他表示，在宏福苑大火后有很多善后工作要做，故立法会的角色非常重要，需依照《基本法》所赋予的职权，与政府合力处理大埔宏福苑火灾后的相关善后工作。为此，他呼吁市民积极参与，踊跃投票。

梁振英进一步指出，针对灾后恢复工作，社会已展开广泛讨论，焦点主要集中在居民后续安置问题，以及受灾单位作为家庭核心资产应如何处理。解决方向可能包括对原楼房进行修缮或设备更新，也可能涉及原址重建，或为居民提供其他居住选择等。他强调，无论是短期安置、中期规划还是长期重建，都需要立法会与特区政府合作，共同推进解决问题。因此他表示，立法会肩负重要职责，期望市民积极行使投票权，选出合适的议员，不仅助力解决宏福苑的灾后问题，更推动社会各类长远发展议题得到有效处理。

摄影：卢江球