立法会选举2025｜李家超形容过程顺畅 承诺尽快查出大埔火灾真相：我也是心急人

政情
更新时间：09:17 2025-12-07 HKT
发布时间：09:17 2025-12-07 HKT

立法会换届选举今日（12月7日）举行，行政长官李家超早上8时半与太太林丽婵到在罗便臣道2号高主教书院投票。

立法会选举︱李家超：已采取多项措施方便选民投票

李家超投票后会见传媒时表示，自己投票过程顺畅，听了不同票站报告指目前运作畅顺，呼吁市民踊跃投票，形容为「推动改革的一票，代表守护灾民的一票」，将与新一届议员照顾好灾民、找出真相和复原。被问及会否在任内公布宏福苑大火调查结果，他称自己非常重视查出真相追究责任，正物色主持的法官，又形容自己是「心急人」，不会等所有结果出炉，以最快时间，令市民生活更安心。

重视宏福苑火灾善后工作 会尽快与法官讨论查找真相

李家超指宏福苑大火令人心痛，有很多工作要做，包括支援灾民、善后重建，要查个水落石出，追究责任、推动制度改革，令社会更安全，市民生活更安心。他称，在新一届立法会召开第一次会议时，政府将提出第一个议案，讨论如何支援灾民和制度改革等，希望与议员商议，照顾好灾民，尽快找出真相和复原。

他强调立法会有很多权力，如审批拨款制定新的法律，呼吁市民投票，形容这一票为「推动改革的一票，代表守护灾民的一票，代表凝聚力量，共同前行的一票」，选好立法会让政府有更多事可以做，强调「建设好更美好的香港今日必须投票」，希望所有选民都参与，这为自己的目标，越多人参与越好，履行好自己的公民责任，为共建香港重要的一部分，相信选民会陆续出来投票。

李家超指，投票过程顺畅，票站人员解释清楚，过程方便，为方便市民投票政府采取多项措施，方便选民投票，包括延长投票时间，设660多个票站，除610多个一般票站，亦设多个专用票站如，10个专用票站方便纪律部队及公务员、7个给医管局医护人员、2个给少数族裔、3个给安老院及残疾人士院舍，覆盖范围针对11个安老院及4个残疾院舍。同时有3个投票站，分别遍布上水、港珠澳大桥、机场方便出入境市民投票。

李家超又指，听了不同票站报告指目前运作畅顺，包括大埔区，又称如果选民提出需要协助，当局都会帮助，相信选民会陆续出来投票，又再次呼吁市民踊跃投票。

对于有商家为选民投出优惠，以及为灾民优惠和捐款，李家超称，任何支持选举和灾民都是非常鼓舞和支持，形容不论个别人士或机构支持选举意义重大。

被问及会否承诺在任期内公布宏褔苑火灾调查结果，李家超指非常重视查出真相追究责任，正物色主持委员会的法官，会与其商讨如何查出真相，以及推动制度改革。他认为委员会揭示出的问题会是政府改革部分，形容自己也是「心急人」，会尽快与法官讨论此事，当有决定会尽快向外公布。

记者：林彦汛

摄影：陈浩元

相关新闻：立法会选举．持续更新｜投票时间上午7时半开始 特首李家超上午到票站投票
 

