立法会选举 ‧ 新界北︱新社联谭镇国告急 冀选民集中票源

立法会选举12月7日投票，在地方选区，新界北候选人、新界社团联会理事长谭镇国选情告急，呼吁选民集中票源支持，保住新社联在新界北一席。

新界北5人参选争两个议席，包括谭镇国、民建联姚铭、工联会曾劲聪、港区人大代表沈豪杰及新民党廖子聪。谭镇国今次大旗代表新社联出选，惟他表示外界或有人误以为以新社联地区工作，他选情相对乐观，但现实是非常严峻。

他解释，自己有「新社联DNA」，默默耕耘，落手处理不同个案，但过去不高调宣扬，在选举中，他和团队的宣传力量不似其他政党有庞大机器，落区时向市民解释，他们才知道一直受助的服务是来自新社联。

新一届立法会与政府携手推动大埔火灾后的制度改革及跟进善后工作，曾任东华三院主席的谭镇国，透过跨界别经验及网络，汇聚商界资源，联系社福机构，迅速提供到位的支援，如火灾当晚就立即调配物资到社区中心协助灾民，又安排新社联旗下空置的过渡屋及青年宿舍让灾民暂住。他期望未来在立法会继续跟进，从政策上真正保障市民。

至于新界北其他问题，谭镇国表示，有信心可以发挥其跨界别力量为市民解难，承诺​​当选会推动检讨输入外劳机制，确保本地劳工优先就业等。

