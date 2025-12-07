选举关我事︱议员履职新机制登场 强化公众监察

立法会换届选举今日投票，选出爱国爱港、有能力、有担当的人士担任新一届立法会议员，除了是加快香港「由治及兴」过程的关键一步，新议会亦肩负与特区政府携手改革的使命，首要任务是尽快处理大埔火灾后的支援居民、检讨改革等工作，责任重大，不能怠慢。

第八届立法会任期于2026年1月1日展开，正式实施新的《立法会议员守则》，当中订明议员在履行职务时应恪守的指导性原则，包括维护宪制秩序、维护国家安全、维护行政主导体制、坚守法治、廉洁奉公和尽忠职守等，体现议员的责任担当，以强化立法会履行宪制职责的能力。

完善选举制度后的首届立法会，告别昔日政治内耗，重回务实理性正轨，但正所谓「没有最好，只有更好」，议员作为特区管治团队重要一员，必须致力树立高质素模范标准。今年7月，立法会通过相关法案和决议案，首次系统化规范议员履职要求，并同时优化议会运作安排，加强自我监督和提升运作效能。

新《守则》胪列多项具体要求，让议员履职时有规可循，包括须出席会议及参与表决；议员须在每年度完结后两个月内，提交工作报告予市民查阅，涵盖议员的主要工作成果、参与会议情况、对外「说好香港故事」等，让市民可随时在网站查阅议员的「成绩表」。

《守则》亦进一步完善议员的利益申报制度，并引入分级处分机制，以提升整体自律水平，加强问责文化。此外，个人利益监察委员会将扩大职权，并正名为「立法会监察委员会」，负责监督议员履职表现。

社会对新一届立法会寄望甚殷，议员身为民意代表，必须接受市民监察，向公众问责，相信新《守则》可进一步提升立法会议员的专业形象及工作效率。今日是选举日，每一名选民务必尽公民责任投票，选出新一届立法会议员，团结为香港共创更美好的未来。