立法会选举｜陆启康：筹备工作已准备就绪 确保公开、诚实、公平和安全有序进行

政情
更新时间：19:19 2025-12-06 HKT
发布时间：19:19 2025-12-06 HKT

立法会选举明日（7日）投票，选举管理委员会（选管会）主席陆启康于今日（6日），联同政制及内地事务局局长曾国衞，陪同行政长官李家超视察港珠澳大桥香港口岸的邻近边境投票站及东涌文东路体育馆的一般投票站，了解2025年立法会换届选举的最后准备情况。

选管会巡视多个票站 确保选举顺利

陆启康表示，2025年立法会换届选举的筹备工作已准备就绪，工作人员正进行最后准备和演练，以确保选举公开、诚实、公平和安全有序地进行。选管会委员石丹理及文本立亦分别巡视院舍外展投票站、医院管理局医护人员专属投票站、少数族裔人士专属投票站及一般投票站。

陆启康下午与两位委员到访九龙公园体育馆的选票分流站兼综合大点票站，并在数字政策专员黄志光及技术咨询委员会成员陪同下，巡视香港会议展览中心的选举委员会界别投票站，视察工作人员的实地演练，确保选务工作顺利。

今届立法会换届选举每个选区和界别均有竞争，共有161名候选人竞逐90个议席，包括10个地方选区的20个议席、28个功能界别的30个议席，以及选举委员会界别的40个议席。

一般投票站、选举委员会界别投票站、警署专用投票站和邻近边境投票站的投票时间为上午7时30分至晚上11时30分。基于保安理由，惩教院所内的专用投票站投票时间为上午9时至下午4时。至于先导安排下的专属投票站（即公务员专属投票站、医院管理局医护人员专属投票站和少数族裔人士专属投票站）和院舍外展投票站，投票时间分别为上午8时30分至晚上9时30分，及上午8时30分至下午6时30分。选民可于选举网站查看各票站的大概轮候时间，以便安排投票。

 

