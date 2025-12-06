立法会选举｜张国钧、汤文龙探访过渡屋「善楼」 呼吁选民踊跃投票支持善后重建

大埔宏福苑早前发生五级大火，至今造成多人死伤。律政司副司长张国钧今日（6日）在社媒发文，指自己与律师会会长汤文龙探访由善导会营运的过渡性房屋项目「善楼」，向现场当值的义务律师了解服务站的运作情况和居民的回馈，他得悉居民对服务站反应非常正面，义务律师们连日来已处理了多宗法律咨询，当中除了房产、按揭、人身伤亡赔偿和遗产承办等各种法律查询之外，居民也提出了保险和重建等不少法律层面以外的问题，强调这些问题都需要社会各界同心协力去解决。

律师会已于3个过渡性房屋项目设法律服务站

张国钧表示，在政府全力投入救灾善后工作之际，社会各界亦积极响应，支援各方面的善后工作。灾民现在需要面对很多不同的问题，其中不少都涉及法律层面的考虑。有见及此，在政务司副司长领导的紧急支援及募捐工作组和房屋局的统筹协调下，香港律师会已于3个过渡性房屋项目设立法律服务站，为受灾居民提供义务法律咨询。特区政府亦正协助安排香港律师会到沙田及元朗等其他安置居民的地点为居民服务。

张国钧和汤文龙向现场当值的义务律师了解服务站的运作情况和居民的回馈。张国钧FB图片

灾民现在需要面对很多不同的问题，其中不少都涉及法律层面的考虑。张国钧FB图片

灾后重建及改革极需立法会议员支持和参与

另外，张国钧提到明天是立法会选举日，当前大埔火灾后续的灾后支援、重建工作，以及相关法例制度的检讨与改革，极需立法会内代表社会不同界别的议员支持和参与。因此，他再次呼吁全港市民明天踊跃投票，选举贤能，深化改革，同创未来。