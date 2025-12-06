立法会选举｜港铁明早大部分线路提早开出头班车 方便票站人员前往票站
更新时间：15:57 2025-12-06 HKT
立法会换届选举投票明日( 6日 )举行，港铁表示，大部分线路明日早上会提早开出头班车，以便票站人员前往票站。
重铁方面，屯马线由乌溪沙开往屯门的头班车会在凌晨5时02分开出；观塘线调景岭至黄埔头班车在凌晨5时03分开出；荃湾线，由荃湾往中环的头班车在凌晨5时10分开出；东铁线由红磡至上水头班车会于凌晨5时15分开出。
将军澳线康城至调景岭头班车会于凌晨5时12分开出，宝琳往北角头班车在凌晨5时15分开出；东涌线由香港往东涌头班车在凌晨5时15分开出；港岛线，由柴湾至坚尼地城头班车在凌晨5时20分开出；南港岛线金钟往海怡半岛头班车会在凌晨5时23分开出。
详情如下 :
|重铁服务 :
|铁路线
|方向
|首班车开出时间
|东涌线
|由香港往东涌
|凌晨5时15分
|由东涌往香港
|凌晨5时18分
|港岛线
|由坚尼地城往柴湾
|凌晨5时15分
|由柴湾往坚尼地城
|凌晨5时20分
|将军澳线
|由北角往宝琳
|凌晨5时28分
|由调景岭往康城
|凌晨5时25分
|由宝琳往北角
|凌晨5时15分
|由康城往调景岭
|凌晨5时12分
|观塘线
|由黄埔往调景岭
|凌晨5时25分
|由调景岭往黄埔
|凌晨5时03分
|荃湾线
|由中环往荃湾
|凌晨5时21分
|由荃湾往中环
|凌晨5时10分
|南港岛线
|由金钟往海怡半岛
|凌晨5时23分
|由海怡半岛往金钟
|凌晨5时25分
|屯马线
|由乌溪沙往屯门
|凌晨5时02分
|由屯门往乌溪沙
|凌晨5时10分
|东铁线
|由红磡往上水
|凌晨5时15分
|由上水往金钟
|凌晨5时20分
|轻铁服务
|轻铁线
|方向
|首班车开出时间
|505
|由三圣往兆康
|凌晨5时17分
|由兆康往三圣
|凌晨5时15分
|507
|由屯门码头往田景
|凌晨5时11分
|由田景往屯门码头
|凌晨5时10分
|610
|由屯门码头往元朗
|凌晨5时10分
|由元朗往屯门码头
|凌晨5时10分
|614P
|由屯门码头往兆康
|凌晨5时15分
|由兆康往屯门码头
|凌晨5时12分
|615P
|由屯门码头往兆康
|凌晨5时09分
|由兆康往屯门码头
|凌晨5时09分
|706
|天水围循环线
|凌晨5时10分
