立法会选举｜港铁明早大部分线路提早开出头班车 方便票站人员前往票站

政情
更新时间：15:57 2025-12-06 HKT
发布时间：15:57 2025-12-06 HKT

立法会换届选举投票明日( 6日 )举行，港铁表示，大部分线路明日早上会提早开出头班车，以便票站人员前往票站。

重铁方面，屯马线由乌溪沙开往屯门的头班车会在凌晨5时02分开出；观塘线调景岭至黄埔头班车在凌晨5时03分开出；荃湾线，由荃湾往中环的头班车在凌晨5时10分开出；东铁线由红磡至上水头班车会于凌晨5时15分开出。

将军澳线康城至调景岭头班车会于凌晨5时12分开出，宝琳往北角头班车在凌晨5时15分开出；东涌线由香港往东涌头班车在凌晨5时15分开出；港岛线，由柴湾至坚尼地城头班车在凌晨5时20分开出；南港岛线金钟往海怡半岛头班车会在凌晨5时23分开出。

详情如下 : 

重铁服务 : 
铁路线 方向 首班车开出时间
东涌线 由香港往东涌 凌晨5时15分
由东涌往香港 凌晨5时18分
港岛线 由坚尼地城往柴湾 凌晨5时15分
由柴湾往坚尼地城 凌晨5时20分
将军澳线 由北角往宝琳 凌晨5时28分
由调景岭往康城 凌晨5时25分
由宝琳往北角 凌晨5时15分
由康城往调景岭 凌晨5时12分
观塘线 由黄埔往调景岭 凌晨5时25分
由调景岭往黄埔 凌晨5时03分
荃湾线 由中环往荃湾 凌晨5时21分
由荃湾往中环 凌晨5时10分
南港岛线 由金钟往海怡半岛 凌晨5时23分
由海怡半岛往金钟 凌晨5时25分
屯马线 由乌溪沙往屯门 凌晨5时02分
由屯门往乌溪沙 凌晨5时10分
东铁线 由红磡往上水 凌晨5时15分
由上水往金钟 凌晨5时20分

 

轻铁服务
轻铁线 方向 首班车开出时间
505 由三圣往兆康 凌晨5时17分
由兆康往三圣 凌晨5时15分
507 由屯门码头往田景 凌晨5时11分
由田景往屯门码头 凌晨5时10分
610 由屯门码头往元朗 凌晨5时10分
由元朗往屯门码头 凌晨5时10分
614P 由屯门码头往兆康 凌晨5时15分
由兆康往屯门码头 凌晨5时12分
615P 由屯门码头往兆康 凌晨5时09分
由兆康往屯门码头 凌晨5时09分
706 天水围循环线 凌晨5时10分

 

