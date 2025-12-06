立法会选举｜李家超视察港珠澳大桥邻近边境投票站 呼吁合资格选民踊跃投票

立法会选举明日（7日）举行，行政长官李家超今日（6日）在社交媒体发帖，表示今早在选举管理委员会主席陆启康及政制及内地事务局局长曾国衞陪同下，到访东涌文东路体育馆的一般投票站，及港珠澳大桥香港口岸旅检大楼的邻近边境投票站，视察票站布置及工作人员准备情况，并观看电子选民登记册系统发票安排及点票流程演练。并再次呼吁所有合资格选民明日踊跃投票，选出有抱负、有能力、有担当的立法会议员，共同为香港的发展和民生福祉作出贡献。

李家超视察投票站

李家超指，选举事务处总结2023年区议会选举经验，为方便往返内地及海外的选民投票，今届立法会选举设立四个邻近边境投票站，除于上水外，亦新增港珠澳大桥香港口岸旅检大楼及香港国际机场二号客运大楼两处边境投票站。同时方便投票日需在该两地点值勤并已预先登记的选民投票。

选举事务处推多项新投票安排措施

李家超续指，选举事务处今年推出多项新投票安排措施，包括作为先导安排增设院舍外展投票站，以及设立专属投票站便利公务员、医院管理局医护人员及少数族裔人士投票。

李家超：完善特区选举制度后 立法会覆盖面更全面

李家超表示，完善特区选举制度后，立法会的覆盖面更全面、更均衡，声音和意见更多元，既反映地区和界别利益，也反映香港的整体利益。他指出，今届立法会选举中，约413万名地方选区选民、近19万名功能界别选民／获授权代表及所有选举委员会委员，将投票选出新一届立法会共90名议员。

他再次呼吁所有合资格选民明日踊跃投票，选出有抱负、有能力、有担当的立法会议员，共同为香港的发展和民生福祉作出贡献。