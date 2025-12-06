大埔宏福苑五级火｜田北辰倡大厦维修工程大改革 促检视棚网物料及分拆顾问职能

大埔宏福苑五级大火，酿成逾百人死亡惨剧。警方以涉嫌误杀拘捕15名承建商或顾问公司人员，棚网问题被视为火灾快速蔓延元凶之一。实政圆桌立法会议员田北辰今日（6日）在社交媒体发帖表示，大埔致命火灾令社会各界均认同，香港楼宇维修工程从招标到施工阶段均需进行全面改革。他指出，尽管详细调查结果尚未公布，但现时已可识别出多个明显存在问题范畴，有待解决。

吁改用玻璃纤维棚网

田北辰提出，现时工程普遍使用的聚乙烯棚网，即使添加阻燃化学物料，其是否符合标准仍难以从外观判断。他建议，应直接改用防燃的玻璃纤维棚网，因其外观易于识别。他承认玻璃纤维成本较高，但相对于整个工程数以亿计的总成本而言，其占比极低，所换来的安全效益绝对值得。

分拆顾问公司职能减围标风险

针对围标问题，田北辰认为，现时工程顾问权力过大是其中一个主因。顾问公司身兼楼宇检查、撰写标书、招标、评分、批标及监工等多项职能，容易出现舞弊。他建议将相关角色分拆予两间不同的顾问公司处理，例如由一间负责检查、撰写标书、招标、评分及批标，另一间则负责监工、审批物料质量及批核款项，以减低串谋的机会。另外，他建议政府应拨出额外资源，委托市区重建局成立独立部门，加强监察及确保整个评分、批标及物料质量审批的合理性及真实性。

工程应分拆招标提升效益

田北辰亦建议，应将工程本身进行分拆。他指出，现时通常由一个总承建商再将工程分判出去，导致成本增加，业主亦难以议价。他举例解释，工程可分拆为外墙、天台、走火通道及石屎工序，以及喉管等四个部分，强调最终的改革方案仍需待调查结果出炉后再作详细规划，但上述几方面是当前必须研究的重点。