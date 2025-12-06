立法会选举｜明日举行 陆启康指选举日期不可轻易更改 吁市民投票尽公民责任

第八届立法会换届选举将于明日（7日）举行。选举管理委员会主席陆启康在电台节目《香港家书》表示，近日大埔一场无情大火刺痛每一个香港人的心，社会弥漫忧伤气氛。惟选举日期具法理重要性，不可轻易改动，否则政府可轻易借故更改。所以很多地方的法例对更改选举日期都有严谨的规定，香港亦不例外。

陆启康又称，按照现行选举法例如期举行选举，选出有能力、有担当的立法会议员，避免立法会出现真空，至关重要。新一届议员在1月1日履职后，定会尽快处理灾后检讨和改革，防止悲剧重演，才是对受灾市民和广大社会负责任的做法。选民亦应该以更加严肃的态度去面对他们的公民责任，选出新一届立法会以发挥他们重要的功能，才符合香港整体利益。

设特别票站便利选民

为加强投票便利，是次选举采取一系列创新手法，包括为公务员、医护人员、少数族裔居民等设立专属票站，并为安老院和残疾人士院舍选民提供外派投票服务。同时，邻近边境票站的数目亦已增加，便利经各口岸出入境及在机场值勤的选民投票。

受大埔火灾影响，区内三个一般投票站将不能使用。选举事务处已安排受影响选民改到附近三个新票站，包括香港教师会李兴贵中学、大埔崇德黄建常纪念学校和罗定邦中学，并会提供接驳交通。

投票时间及注意事项

在600多个一般投票站、选举委员会界别投票站，以及设于上水、港珠澳大桥香港口岸旅检大楼和香港国际机场二号客运大楼的邻近边境投票站，投票时间是由上午730至晚上11时30分，共16小时；公务员专属投票站、医院管理局医护人员专属投票站和少数族裔人士专属投票站的投票时间是由上午8时30分至晚上9时30分；至于院舍外展投票站则由上午8时30分至下午6时30分。除了投票通知卡，选民还可以透过「智方便」登入「选民资料网上查阅系统」查阅自己最终获编配的投票站、位置图，以及候选人简介等投票资料。

陆启康最后表示，顺利完成这次立法会选举的意义十分重大，呼吁所有已登记选民在明日踊跃投票，希望每一位选民也尽大家的公民责任投票，选出新一届立法会，大家同舟共济，团结为香港，建设更安全更美好的未来。

