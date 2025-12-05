立法会选举︱麦美娟晒青衣老街坊手写信 勾起议员回忆 吁市民投票延续城市温情

大埔宏福苑五级火，灾后各政府部门尽力帮助受影响居民，多名问责官员连续到不同地方了解灾民需要。其中，民政及青年事务务局长麦美娟腿部受伤，需要拄拐杖出入。麦美娟今日（5日）在社交平台晒出一张由青衣老街坊写给她的手写信，勾起她当年仍是立法会议员时的回忆。信中，该青衣老街坊感谢她为大埔火灾的付出，也提到当年麦美娟任议员时的「政绩」，最后更关心她的脚伤，希望她「快d（啲）好番」。

麦美娟在社交平台晒出一封青衣老街坊的手写信。麦美娟fb

民青局长麦美娟腿伤，需要拄拐杖出入。

麦美娟表示，一场无情大火令全香港笼罩在悲痛之中，但同时也看见社会同心协力的温暖光芒。政府与社会各界全力支援受影响的居民，民青团队也第一时间动员，统筹庇护安排、设立援助基金与物资平台，并组织义工支援前线。她形容，同事都怀着「急民所急，为民服务」的信念，在过程中不分彼此，全力支援居民。她非常感谢社会各界以及每一位同事的努力和付出。

她称，当前我们更需以行动带来改变。行政长官指出，这场灾难必须推动制度上的认真改革，而立法会正是政府最重要的改革伙伴。行政长官也表示政府会在新一届立法会首个会议提出议案，支援宏福苑居民恢复正常生活。唯有让新一届议员尽快履职，才能更有效推进灾后重建、政策及法例检讨等重要工作，从根本守护市民安全。

立法会选举将于12月7日如期投票，诚挚呼吁各位珍视手中宝贵一票，积极参与投票，并鼓励身边亲友一同选出贤能之士，以行动延续这个城市的温情，让立法会与政府同心协力，推动改革、共建安全、共融的香港。