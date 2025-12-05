港府斥美所谓「议案」公然保庇国安罪犯 企图向法院施压、无视法治精神

香港特别行政区政府今日（5日）发声明，强烈谴责美国国会众议院个别政客企图利用所谓「议案」，就黎智英涉及危害国家安全的案件及其羁管安排作出荒谬评论，意图妨碍司法公正。特区政府对此表示强烈反对及不满，并直斥其非。

特区政府发言人指出，黎智英所涉《香港国安法》案件的法律程序仍在进行中，任何人均不应评论案件以干预法院独立审判。发言人批评美国个别政客提出所谓「议案」，假借人权、民主和自由之名，公然对案件说三道四，明显是企图向特区法院施压，完全无视法治精神。

发言人续指，所谓「议案」在没有事实基础下妄指黎智英在狱中受不人道对待，却对其国内侵犯人权的状况视而不见，是伪善和「双标」的表现。

促美政客尊重法治 停止颠倒是非

发言人强调，香港特区执法部门一直根据证据、严格依照法律及按有关人士或单位的行为采取执法行动，与涉事人士或组织的政治立场、背景或职业无关。因此，所谓「议案」指黎智英因其政治观点及参与公众利益议题而被香港特区机关针对的说法，完全与事实不符。

特区政府严正指出，倡议某种背景的人或组织不应就其违法行为和活动受到法律制裁，等同给予其犯法特权。特区政府强烈敦促美国有关政客尊重法治精神和司法独立等基本准则，立即停止颠倒是非、美化犯罪行为的卑劣政治操弄。

黎智英羁押期间医疗服务完备

发言人重申，特区政府已多次公开声明，黎智英在羁押期间所获得的医疗服务是完备的。惩教署一直极为重视在囚人士的安全及健康，致力为其提供安全、人道、合适和健康的羁管环境，包括及时的医疗支援。

在早前的公开法庭聆讯中，代表黎智英的资深大律师亦向法庭清楚表明，惩教院所为黎智英每日安排医疗检查，且对黎智英在惩教院所内获得的医疗服务没有任何投诉，法官对此表示赞扬。至于黎智英与其他囚犯中止交往的安排（即所谓的「单独监禁」），一直是根据黎智英本人的意愿，并由惩教署经考虑所有相关因素后依法安排的。

就所谓「议案」攻击抹黑香港特区在「一国两制」下享有的高度自治权、维护国家安全及保障人权等各方面的情况，发言人强调，香港特区是中华人民共和国不可分离的部分，是一个在「一国两制」下享有高度自治权、直辖于中央人民政府的地方行政区域。「一国两制」以《宪法》和《基本法》为法律依据实施，为基本权利和自由提供宪制上的保证，并在法治和独立司法权之下得以巩固。

香港特区坚决维护国家主权、安全和发展利益，全面准确贯彻「一国两制」方针的最高原则。香港特区维护国家安全相关法律旨在维护国家主权、统一和领土完整；全面准确贯彻「一国两制」、「港人治港」、高度自治的方针；以及更好地保障基本权利和自由。特区政府将继续坚定不移依法有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，同时保障香港市民的权利和自由，确保「一国两制」实践行稳致远。特区政府再次强烈敦促美国有关政客认清事实，遵从国际法和国际关系的基本准则，立即停止干涉纯属中国内政的香港事务。