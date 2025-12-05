Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜香港大律师公会内部通告：温馨提示12.7为立法会选举投票日

政情
更新时间：20:46 2025-12-05 HKT
发布时间：20:46 2025-12-05 HKT

立法会换届选举星期日举行，香港大律师公会主席毛乐礼向会员发出内部通告，指法律界功能组别两位候选人李颕彰及陈晓峰，在11 月24日曾到公会出席了会见会员时段，两位候选人分别介绍了参选政纲，及就大律师专业关心的问题表达了看法，有助当会员行使他们的投票权时，作出明智的决定。

内部通告又温馨提示会员，立法会选举在12月7日早上7时半至晚上11时半举行。

香港大律师公会内部通告：温馨提示立法会选举即将举行。
香港大律师公会内部通告：温馨提示立法会选举即将举行。

据了解，上述的会见会员时段，是法律界功能界别在选举期间的第一场论坛式的会面，以全英语在公会内进行。参与的大律师会员向两位候选人提出不少业界关心的问题，包括法治、大律师行业和律师行业分工还是合并(fusion)的议题、律师是否可获认许资深大律师(Senior Counsel)，即所谓「升仙」、法律改革等，以便在行使投票权前，了解候选人的看法。

公会早前就选举发出过的内部通告亦提醒，如果会员在投票当日之前，已经不符合成为法律界功能界别登记选民资格的话，是没有资格投票的。

