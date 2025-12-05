立法会选举︱陈茂波吁监管机构等鼓励员工投票 林定国致函同事：应做的事要继续做

大埔宏福苑早前发生严重火灾，社会气氛沉重，政府其后宣布立法会选举将如期于12月7日举行。财政司司长陈茂波今日（5日）于社交平台发文，指香港社会近日经历大埔火灾的沉痛，在全力支援受影响市民、做好善后工作的同时，也要深化改革，以系统性改革，防止同类事故再发生。而要推动改革，实现更好的发展，必须要有建设性的行政立法互动。

陈茂波发信予辖下监管机构和咨询委员会 冀积极鼓励员工投票

距离周日的立法会选举投票日不到两天，他今天发信予其辖下的监管机构和咨询委员会，请他们积极鼓励员工和相关业界，并请他们动员其家人和朋友，在投票日踊跃投票，选出有承担、有能力和有视野的代表进入立法会，跟特区政府一起推动香港社会、经济和金融更蓬勃发展，提升巿民生活质素。

陈茂波发信予辖下监管机构和咨询委员会，冀积极鼓励员工投票。陈茂波fb

同时，律政司司长林定国亦于社交平台发文，并附上致同事的信件，呼吁同事踊跃投票，「沉着携手前行」。

林定国：艰难时刻应以坚定信念与沉着步伐前行

信中表示，理解同事在火灾事件后心情沉重，强调「寻找真相、协助受害者、寻回公道是必然之举，但非一时三刻之事；与此同时，为香港未来应该做的事，仍是要做」。他指出，在艰难时刻，应以坚定的信念与沉着的步伐，共同守护香港市民的幸福安康，为更美好的明天并肩前行。他呼吁同事把握机会，于本周日投票，与他携手前行。

此外，房屋局局长何永贤亦于社交平台发文呼吁投票。她表示，面对眼前的困难，应继续手中的使命，「12月7日，互勉、同行，一起投票，推动改革创新」。

政府早前宣布立法会选举将如期于12月7日举行。何永贤FB

以下为林定国信件原文：

各位同事，

「沉着携手前行」

大家沉痛的心情怎可能在短瞬间平复。寻找真相，竭力协助受害者、为他们寻回公道，是必然之举，但非一时三刻之事；与此同时，为香港未来应该做的事，仍是要做。今个星期天为什么这么重要，我亦已从不同角度尝试解说了很多遍，不打算再重复。

十分尊重大家选择的自由和权利。在「一国两制」下，我们肩负著走一条在中央支持下、符合宪制秩序、拥有香港特色的民主之路的使命。目的从来只有一个，就是确保「一国两制」行稳致远，香港长治久安，市民大众安居乐业。正如近来备受关注的《「一国两制」下香港的民主发展》白皮书提醒我们，香港的民主之路从不是坦途；无论是法律上，还是实际上，都需要按实际情况、循序渐进。

困难时刻，见到的是生活在同一屋簷下的香港人，守望相助，更团结、更决心一起建构一个更安乐的家园。每一个朝这目标进发的机会都不能错过，衷心期望你们会愿意把握手中的机会，在周日与我沉着携手前行。

林定国资深大律师

律政司司长

2025年12月5日