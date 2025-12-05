Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举︱港灯鼓励全体员工积极参与 将尽力便利员工前往投票

政情
更新时间：18:39 2025-12-05 HKT
发布时间：18:39 2025-12-05 HKT

2025年立法会换届选举将于周日（12月7日）举行。港灯公司今日（5日）向全体员工发信，鼓励他们积极参与公共事务，履行公民责任，踊跃投票，为香港的未来发展贡献力量。

港灯指，选举是市民参与公共事务及表达意见的重要途径，每一票均代表对社会未来的关注与承担。港灯续表示，一向秉持积极支持同事参与公共事务的理念，投票正是体现此理念的具体行动，认为投票不仅是履行公民责任，更是对社会及未来的重要承诺。

港灯诚挚呼吁各位员工，积极行使公民权利，踊跃参与投票，为香港的未来贡献力量。

员工投票日当天需值班 可与直属上司协调

港灯表示，如员工在投票日当天需要值班，可与直属上司协调，以便预留时间前往投票站投票。将在确保业务正常及安全运作的前提下，尽力安排，便利员工前往投票。

