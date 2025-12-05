中银香港副董事长兼总裁孙煜表示，2025年香港立法会选举，对每一位市民都意义重大。最近大埔宏福苑严重火灾事故夺去多条宝贵生命，全城同悲。香港市民在哀痛之余，更应该互相扶持，把伤痛化为推动社会进步的力量，积极参与12月7日的投票，用选票履行公民责任、回应社会期望。

他指目前已是选举最后冲刺阶段，他留意到不少候选人都在从不同角度进一步阐述和展示自己的政纲，特别从消防和物业安全、灾后重建与居民支援、相关制度的完善等提出不同的举措和想法，该些都是事关每一位选民的重大事项，值得大家认真比较和思考，选出合适人选，为香港谋发展、为市民谋福祉。

立法会选举｜中银香港 : 市民应把伤痛化为推动社会进步的力量 积极参与12.7投票

孙煜表示，选民手上的一票，不只是程序上的动作，更是对香港未来的托付。这一票，是希望立法会能更好发挥力量帮助和支持做好灾后重建和安全检视，也是推动议员进一步发挥作用，助力解决民生忧难，推动社会不断进步，确保香港长期繁荣稳定。他希望全港市民珍惜手中一票，踊跃投票。

中银香港将积极发挥金融力量，与社会各界同心同行，全力支持做好大埔火灾应对处置后续工作，为巩固提升香港国际金融中心地位、推动香港由治及兴作出贡献。