宏福苑火灾︱李家超：新立法会首次会议商支援灾民 孙玉菡：如议员同意将修例地盘禁烟

行政长官李家超今日（5日）傍晚联同劳工及福利局局长孙玉菡、教育局局长蔡若莲、以及精神健康咨询委员会主席林正财，在梁显利油麻地社区中心会见传媒。李家超表示，政府十分关注大埔宏福苑火灾后，灾民及整体社会的精神健康和服务支援，因此已请林正财推动这方面工作，并与劳福局、教育局、医衞局，为灾民及其他受影响人士，包括学生、教师、附近居民等提供精神健康支援。

他明白不安的情绪需要疏导及安抚，除了追思逝者以外，希望能帮助生者渡过难关，整体社会都要一起在经历灾痛之后，都要互相扶持，希望大家都能过回正常生活，包括考虑举办一些活动，去帮社会尽快回复正常生活，强调纵然如此，支援灾民的工作都不会停顿，一直陪伴灾民。

有人用「黑暴」手段借灾情搞乱香港

李家超批评有埋没良心的人想发「灾难财」，有人假扮义工、假扮灾民领取资助等，目的是想搞分化、搞乱香港及欺骗热心人，呼吁社会必须警惕，亦留意到部分人利用过往「黑暴」期间大量发放虚假信息的手段，包括以所谓的「一消防员」、「一某某」等，试图利用灾情去搞乱香港，政府会严厉打撃相关不良分子。

政府将与立法会合作推动制度改革

他续指，政府将与立法会紧密合作，在新一届立法会首次会议上提出政府议案，与立法会商讨支援灾民及重建复常的方案，合作改革现有制度。他强调，除拨款和安排长远住宿外，政府更希望通过立法改革现有制度，堵塞漏洞。他呼吁市民在3天后的立法会选举中投下关键一票，支持推动改革、守护灾民、凝聚力量共同前进的候选人。

被问到就今次火灾成立的独立委员会的工作范畴及筹备进展，李家超一再强调委员会是要查明真相、追究责任及推动改革，他正邀请合适的法官担任有关工作，正思考如何既可以查得水落石出，又能够尽早推动系统改革，当找到合适法官后会同对方详细讨论，并会尽快公布。至于政府会否向市民道歉，他多番强调，当完成审查后，任何要负责的人都需要负责。

林正财呼吁，市民要先照顾好自己，才能照顾到有需要的人，而目前香港有10多间有哀伤辅导经验的机构，连同一些精神科医生及临床心理学家，将藉「一户一社工」机制，逐户配对100多户有亲人离世的家庭，陪伴他们走过最哀伤的日子。

地盘全面禁烟？孙：新届议员同意会提修例

孙玉菡指，「一户一社工」是一个无限期帮忙，截至今午4时，有超过1,900户受影响居民登记「一户一社工」，只余十多户就已全数登记。就地盘禁烟问题，孙玉菡指，根据目前法例，劳工处巡查时如果认为地盘有火灾风险，会将该地盘列为禁烟区，「这是目前做法」。他续指，留意到社会上有强烈呼声，要求所有地盘都禁烟，因此当新一届立法会成立后，政府会第一时间到立法会与议员商讨，若议员也赞成，政府便会提出修例。

79伤者均脱离危险期 49人已出院

另外，李家超今日视察位于油麻地，由非政府机构提供的24小时「18111情绪通」热线，并与前线辅导人员交流，了解火灾后受影响住户、亲属朋友以至市民的情绪困扰。热线专业人员为他们提供即时心理支援服务，协助他们度过难关。他亦呼吁市民在3天后的立法会选举中投下关键一票，支持推动改革、守护灾民、凝聚力量共同前进的候选人。

就大埔火灾的伤者情况，79名伤者均已脱离危险期，当中49人已出院、6人情况严重、24人情况稳定。

记者：郭咏欣