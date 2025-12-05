大埔宏福苑五级火︱李家超：新届立法会首个会议会提政府议案 商讨支援灾民及改革现有制度

行政长官李家超今日（5日）傍晚联同劳工及福利局局长孙玉菡、教育局局长蔡若莲、以及精神健康咨询委员会主席林正财在梁显利油麻地社区中心会见传媒。李家超表示，政府十分关注大埔宏福苑火灾后，灾民及整体社会的精神健康和服务支援，因此已请林正财医生推动这方面工作，并与劳福局、教育局、医衞局，为灾民及其他受影响人士，包括学生、教师、附近居民等提供精神健康支援。

有人用「黑暴」手段借灾情搞乱香港

李家超批评有人想发「灾难财」，有人假份义工、假份灾民，呼吁社会必须警惕，亦留意到部分人利用过往「黑暴」期间大量发放虚假信息的手段，包括「一消防员」「一某某」等，试图利用灾情搞乱香港，强调政府会打撃相关不良分子。

政府将与立法会合作推动制度改革

李家超续指，政府将与立法会紧密合作，在新一届立法会首次会议上提出动议，商讨支援灾民及重建复常的方案，和立法会合作改革现有制度。他强调，除拨款和安排长远住宿外，政府更希望通过立法改革现有制度，堵塞漏洞。

他呼吁市民在3天后的立法会选举中投下关键一票，支持推动改革、守护灾民、凝聚力量共同前进的候选人。

79伤者均脱离危险期 49人已出院

就大埔火灾的伤者情况，79名伤者均已脱离危险期，当中49人已出院、6人情况严重、24人情况稳定。

孙玉菡指，「一户一社工」是一个无限期帮忙，截至今午4时，有超过1,900户受影响居民登记「一户一社工」，只余十多户就已全数登记。

李家超今日视察油麻地社区中心，由非政府机构提供的24小时「18111情绪通」热线，并与前线辅导人员交流，了解火灾后受影响住户、亲属朋友以至市民的情绪困扰。热线专业人员为他们提供即时心理支援服务，协助他们度过难关。