选举关我事｜立法会与我无干？了解议会如何影响荷包与生活

立法会选举12月7日投票，这是香港迈向「由治及兴」进程中的大事，是香港加快发展经济、改善民生的大事，是关乎你我、关乎每一位香港市民的大事。立法会有多项重要职权，包括制定及修改法律、通过财政预算、批准税收和公共开支等，本届立法会通过多项聚焦改善民生的法案，与市民生活息息相关。

完善选举制度后的首届立法会，成功扭转内耗不断困局，重回理性务实正轨，审议通过法案多达130项，较上届同期超过六成；审批了260多个与发展和民生有关的项目，涉及土地、房屋、交通、医疗、教育、经济等，项目总金额近7000亿元。

本届立法会通过多项改善民生的关键性法案，例如成功落实「三隧分流」，解决困扰多年「老大难」过海隧道塞车问题，对驾驶者及乘客均有裨益。例如在非繁忙时间，三隧划一最便宜只收20元，既可通过隧道费调节交通流量，亦直接令驾驶者受惠，这些都是政府跟议员及不同持份者，反复讨论而得出的结果。

另一项与市民关系密切的交通相关法案，莫过于《网约车服务条例》，处理了10多年来网约车规管空白的问题，为市民提供更多安全合法的出行选择，并推动点对点行业现代化和年轻化，实现市民、的士、网约车共赢。过程中，议员及业界提出不少建设性意见，例如应放宽网约车车龄至12年，让市场有更多选择，满足市民出行体验，获政府采纳。

本届政府视房屋问题为重中之重，包括制定规管「简朴房」制度，逐步取缔劣质㓥房，让所有人包括最基层市民，均能在安全、衞生和合理的居住环境下，有尊严地生活。

今届立法会选举共161人参选，来自不同行业、不同阶层，有人主打民生议题、有人主张政府「应使则使，应悭则悭」，也有人关注公共财政问题。广大市民务必把握手中一票，选出代表你的立法会议员。