立法会选举．金融服务界｜连少冬关注中小券商困境 提四方向解决 李惟宏倡优化互联互通

立法会金融服务界选举，现任议员李惟宏争取连任，面对香港中资基金业协会会长连少冬挑战。连少冬表示，全球金融市场波澜诡谲，区域竞争激烈，香港的国际金融中心地位需用更大智慧、更坚定决心去捍卫与提升，金融服务界议员必须是「懂市场、能实战、会解决问题」的从业者，盼成功当选为业界带来切实改变。

连少冬关注中小券商困境，指现有459家C组券商，其市场占有率仅3.7%，较4年前大幅下滑。业界普遍遭遇生意收缩、利润微薄甚至亏损，且缺乏资源投入科技升级与人才培养，难以向新业务转型。她建议聚焦四大方向解决，包括建立业务支持机制，为中小券商参与中小型公司IPO、配资等业务提供适度保障；实施定向降费减负，建议减免C组券商牌照费等刚性支出；搭建政府公用科技平台，整合交易、合规等基础资源；以及提供免费专业培训资源，助力从业员提升技能。

她认为，金融服务界议员须熟悉内地监管机制与运行规则，推动对港优惠政策落地；把握全球资金动向，具备与海外市场对接沟通的能力；具备强大跨界沟通能力，复杂利益格局中凝聚共识、破解发展难题等。她说自己深耕跨境金融30年，兼具实际操作经验与调研积累，以务实方案为行业发声，自言是「打破惯性」的新人，「肯听、肯讲、肯争取。」

李惟宏早前在选举论坛指，金融业是香港核心支柱，做好金融能协助企业做大做强，带动各行各业，提供就业机会，改善民生。他指过去任期做了不少工作，若成功连任，会从国家、香港和业界层面推动改革，包括推动监管机构更友善和合理监管，以及检讨上市条例，优化互联互通机制。

至于如何推动业界数码化转型，他认为用好人工智能可降低成本，提升效率，例如使用人工智能进行传统研究或数据分析，令环球投资者更快收集资料，作出判断。