立法会选举2025︱一文尽览地区直选五大焦点、三大变数 火灾动摇大党选情 边区最危？

12月7日立法会选举在大埔火灾阴霾下如常举行，地区直选选情或多或少受影响。完善选举制度后的第二届立法会选举，今次共161人参选，全部通过资格审查，全港10个地方选区中，平均5至6人争两个议席；功能界别继续全部有竞争；占40席的选举委员会界别，共50人报名。已申报年龄的候选人，平均约48岁，最年轻的只有31岁，最年长是67岁。今届共36位候选人为女性，较上届增逾三成。

到底地区直选有何焦点选区？有哪些知名现任议员有机会「堕马」？本文为读者整合五大焦点、三大变数，作为投票前的参考。

变数一：投票率

一般相信，投票率越低对大党越有利，因大多是桩脚铁票。投票率越高，一些主打中产、学历较高选民的政党就会显现优势，因这批选民通常较批判性，部分有机会是过去支持反对派的中间或「浅黄」票源。

不过有政界人士认为，大埔火灾惨剧后，社会气氛急转直下，候选人亦暂停选举工程一星期，今次选举投票率难望有重大突破。

变数二：桩脚效应

上届直选投票率为30.2%，大部分地区都是主流建制派，另加一名「非建制」人士的组合，因此票源高度集中。不过今届入闸后可「自由搏击」，建制各大板块都有入闸机会，甚至有政党在同一区派两人参选，变相票源分散，因此候选人自身桩脚的箍票能力，将成胜负关键。

变数三：大埔火灾

大埔宏福苑火灾造成严重死伤，社会弥漫悲伤气氛，政府先前所做的一系列炒热选举气氛的工作已付诸流水，选前的嘉年华活动取消、官方选举论坛流程压缩、候选人宣传走向低调。

最大党民建联区议员黄碧娇在火灾中卷入舆论风暴，在网上遭狙击，民建联亦受到波及，宣布「全面告急」，不利该党开拓桩脚以外的票源。亦有候选人分析，火灾涉及大维修工程，有机会惹怒一批有楼在手的中产人士，影响他们的投票意欲。到底哪个因素占较大比重，有待观察验证。

本届立法会选举在大埔宏福苑阴霾下如期举行。

了解以上影响因素后，就可以逐个焦点选区作分析：

1. 港岛东：民记「揽炒」高危区 新民党打「廉洁牌」

与上届一样，港岛东是所有直选选区竞争最激烈。身兼港区全国人大代表、行会成员的工联会吴秋北知名度最高，兼有福建同乡及基层铁票的加持，被看高一线。对手包括民建联植洁铃及李清霞，以及新民党郭浩景、自由党阮建中。后两者主力争取中产夹心阶层支持，当中郭浩景由于有新民党「明星效应」加持，加上有上届廖添诚获2.3万票作为参考，二者之中稍为「秤先」。

民建联同时派出两名女将竞逐，参考上届民建联梁熙得2.6万票，若二人票源分散，很大机会「揽炒」。由于民建联内部不拟「弃保」，以党内团结优先，资源公平公配，因此两人要各自争取支持。李清霞早前在选举论坛不适晕倒，健康状况引起关注，她向《星岛》表示已康复，当日晕倒是因为没有进食；植洁铃则较年轻、口才应对上略为占优，并且曾任3任民建联立法会议员助理，有前线经验。

大埔宏福苑火灾后，民建联声势受一定拖累，令两位女将选情进一步受压。郭浩景周三在社交网以「廉洁用心」为题发帖，不点名称「有大埔灾难相关政党指选举遭『有组织打击』并宣布告急，为利益制造社会不安」，质疑是不合理揣测，承诺为大埔火灾灾民讨公道。

港岛东地方选区竞争最激烈。左起：吴秋北、植洁铃、郭浩景、阮建中、李清霞。

2. 港岛西：「三强」相遇 必有一伤

港岛西参选人包括民建联陈学锋、工联会郭伟强、新民党陈家珮，以及乡议局执委黄秋萍、自由党杨哲安。其中前3人是现任立法会议员，实力和知名度较为接近，换言之至少有一人会「落马」连任失败。

其中陈学锋主要「老巢」在中西区，亦有大党桩脚加持；陈家珮则过去主要服务南区，今届接棒参选，且看「明星效应」能否延续到其身上；郭伟强立法会资历最深，2012年当议员至今，过去主要服务东区，长年担任东区区议员，知名度有优势。

港岛西地方选区有3名现任议员竞争，意味至少一人「落马」。左起：杨哲安、陈家珮、黄秋萍、陈学锋、郭伟强。

3. 九龙中、九龙西：「多强互𠝹」格局 现任地区悍将力保次席

两区情况有一些共通点，分别都有一位民建联现任议员争取连任。参考上届票数，九龙中的李慧琼与九龙西的郑泳舜，分别取得9.6万票以及6.4万票，远远抛离第二位的对手。其中李慧琼身兼全国人大常委，江湖地位高，料选情稳阵。

上届分别在九龙中、九龙西取得次席的杨永杰、梁文广，是「A4联盟」仅余的两名成员，今届有份争取连任，共通点都是于地区扎根多年，本身有一定桩脚实力。但同时间，今届又有部分桩脚板块有派人参选，形成「多强互𠝹」格局，考验现任议员的箍票能力。

杨永杰上届以约3.5万票取得第二席，在区议会「老巢」乐民新村一带的票站，得票比李慧琼还多。政绩方面，杨永杰跟进启德邮轮码头一带发展，2023年尝试为启德居民就简约公屋选址提出异议，惟不成功，但地区人士研判随时间过去，有关消息已经消化。他去年加入《维护国家安全条例》法案委员会，协助审议工作，意见获当局重视。

九龙中胜负关键，是互𠝹之下，能否保住椿脚的支持。左起：李超宇、杨诺轩、杨永杰、李慧琼、丘燿诚、谭莉仪。

原「桩脚」派人出选 考验现任议员

九龙中今届有6人竞逐，当中李超宇被视为经民联新星，他是九龙城南直选区议员，已逐渐建立知名度；杨诺轩是黄大仙直选区议员，有能力在黄大仙、慈云山一带吸票。工联会丘燿诚则是黄大仙委任区议员、谭莉仪则有央企背景。本区胜负关键，是杨永杰在九龙城、黄大仙均有强劲直选对手，三人「互𠝹」之下，能否保住椿脚的支持。据地区人士分析，杨在土瓜湾、九龙城的势力较强。

梁文广上届取得3.6万票，同样在区议会「老巢」深水埗一带实力强横，服务多年的富昌、荣昌村，所属票站「英华书院」得票甚至远远抛离郑泳舜。过去四年议会工作中，梁文广最擅长房屋议题，在房委会担任委员，熟悉房屋政策，传媒曝光度高，有基层票「打底」。

今届参选九龙西的关炜曦在2023年区选中，以逾6,500票当选油尖旺南区议员，得票更高于民建联政治明星叶傲冬，主因是获得九龙社团联会支持，吸纳大部分非民记票源，但今届刘爱诗也获得九社联支持，社团势力在当今选举，随时是致胜关键。经民联庞朝辉从政多年，现时是深水埗区议员。

社团势力在当今选举，随时是致胜关键。九龙西候选人左起：关炜曦、刘爱诗、梁文广、庞朝辉、郑泳舜。

4. 九龙东：民建联「同室操戈」 工联会坐山观虎斗

九龙东两名现任议员争取连任，工联会邓家彪上届有6.5万票「打底」，料看高一线。民建联颜汶羽、张培刚于地区各有支持者，其中颜汶羽与观塘地区桩脚关系一般，而张培刚获地区山头人物、前立法会议员柯创盛支持。颜汶羽则有现任议员优势，4年任期之中，跟进人力议题较为人熟悉。换言之民建联两人很大机会只能「活一人」。

本区候选人还包括陈进雄、梁思韵。

九龙东地方选区，民建联两人很大机会只能「活一人」。左起：邓家彪、张培刚、颜汶羽、陈进雄、梁思韵。

5. 新界东南：民记叶傲冬空降 「地胆」方国珊能否圆梦？

今届新界东南两位现任议员皆弃选，当中民建联派出秘书长、过去主要服务油尖旺的叶傲冬空降，主要靠民记地区桩脚争取支持；工联会李贞仪主要势力在马鞍山一带。

专业动力方国珊盘踞将军澳多年，对区内民生议题了如指掌。她在旧选制下参加过5次立法会换届选举或补选皆未能胜出，但自从2012年以专业动力牌头参选后，每一次得票都不低。在新选制下，方国珊上届未有参选，今届才亲自披甲，且看她能否一圆立会梦。不过今届同样参选新界东南的无党派区议员张美雄，曾任方国珊助理，「师徒对决」之下票源势遭分薄。37岁的张美雄较为年轻，有机会吸纳部分青年票源。

方国珊要「圆梦」，其中一个劲敌是新民党陈志豪。陈志豪本身在建制派人脉广，撰写时事文章多年，而今届未有寻求连任的林素蔚，加入新民党支持陈志豪，为其选情注入强心针。

今届新界东南两位现任议员都不寻求连任。左起：叶傲冬、李贞仪、方国珊、张美雄、陈志豪。

