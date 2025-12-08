立法会选举｜选委界当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜

立法会选举2025︱立法会选举完成投票，选举委员会界别由50人争40席，当选名单率先出炉。其中在旅游界让路予江旻憓、「转跑道」到选委界的姚柏良，以1397票成为票王；现任议员陈凯欣以1386票，成为票后，24名争取连任的议员全数当选。多名首次参选新人成功晋身议会，包括全国政协委员范骏华、商人庄家彬、港区人大代表文颕怡等、前警察陈祖光。

工联会两名副会长落败

民建联派出8人参选，全部当选，包括争取连任的陈恒镔、葛珮帆、陈仲尼、林琳、陈永光、何俊贤，以及港区人大代表朱立威、观塘区议员洪锦铉。工联会派4人参选，只有现任议员黄国及梁子颖入局，两名副会长马光如和曾志文皆落败。

10名落选者包括发展局前政治助理冯英伦，排第41名，他获得988票，比夺得最后一席的大律师吴英鹏少14票。其他落选者包括测量学会前会长刘振江、公屋联会总干事招国伟等。