立法会选举｜功能界别当选人名单 黄浩明赢地建界 批发界邵家辉击败谢邱安仪

【立法会选举/功能界别】立法会选举结果出炉，《星岛头气》整合功能界别当选人名单，供读者一文睇清各界别当选人。其中在批发及零售界，自由党主席邵家辉以827票当选，击败只得149票的零售管理协会主席谢邱安仪。饮食界方面，自由党张宇人成功交棒予党友、南区区议员梁进，他击败稻苗饮食专业学会主席江志恒当选。

地产及建造界，恒地执董黄浩明首次参选，以316票击败仅得150票的经民联赵式浩。至于法律界，自由党副主席、港区人大代表陈晓峰当选，以1543票击败只得753票的律师李颕彰。至于医疗衞生界，现任议员林哲玄以11739 票当选，击败只有4889票的梁礼贤。

乡议局界别候选人：

刘启康 刘业强

渔农界候选人：

陈博智 82票 （当选） 杨上进 79票

保险界候选人：

陈沛良 林溢东

航运交通界候选人：

冯佳培 27票 林铭锋 162票（当选）

教育界候选人：

张泽松 邓飞

法律界候选人：

李颕彰 753票 陈晓峰 1543票（当选）

会计界候选人：

吴锦华 黄俊硕

医疗衞生界候选人：

林哲玄 11739票 （当选） 梁礼贤 4889票

工程界候选人：

霍伟栋 2377票 卜国明 3058票（当选）

建筑、测量、都市规划及园境界候选人：

刘文君 林家辉

劳工界候选人：

苏栢灿 周小松 谭金莲 李广宇 林伟江

社会福利界候选人：

方富辉 1755票 朱丽玲 723票 陈文宜 2179票（当选）

地产及建造界候选人：

黄浩明 316票（当选） 赵式浩 150票

旅游界候选人：

江旻憓 马轶超

商界（一）候选人：

李家聪 林伟全

商界（二）候选人：

姚祖辉 王绍基

商界（三）候选人：

严刚 199票（当选） 张琪腾 106票

工业界（一）候选人：

黄永威 许文俊

工业界（二）候选人：

吴永嘉 王伟梁

金融界候选人：

叶子健 陈振英

金融服务界候选人：

李惟宏 连少冬

体育、演艺、文化及出版界候选人：

霍启刚 罗光萍

进出口界候选人：

钟奇峰 137（当选） 李淑媛 108票

纺织及制衣界候选人：

陈祖恒 202票（当选） 萧劲桦 29票

批发及零售界候选人：

谢邱安仪 149票 邵家辉 827票（当选）

科技创新界候选人：

麦骞誉 邱达根

饮食界候选人：

江志恒 22票 梁进 101票（当选）

香港特别行政区全国人大代表、香港特别行政区全国政协委员及有关全国性团体代表界候选人：