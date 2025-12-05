立法会选举｜救灾与防范火灾需议员同行推行改革 罗淑佩吁选民12.7投票

行政长官李家超早前宣布，立法会换届选举将于12月7日如期举行。文化体育及旅游局局长罗淑佩今（5日）在社交平台表示，自从大埔宏福苑火灾发生以来，特区政府上下全力救灾，安置灾民，协助家庭办理后续事宜，行政长官并设立独立委员会就事件作全面调查。她亦指，社会也凝聚力量，一呼百应捐款、捐物资帮助灾民，形容「爱心暖流充满香江」。

立法会议员角色非常重要

罗淑佩表示，下一步援助灾民和防范同类事情发生的过程中需要伙伴同行，当中立法会议员的角色非常重要，政府急需他们一起推动改革，审核政府提出的拨款请求，和审议制订新的法律。

她相信选民已陆续收到投票通知书和投票时间的详情。在伤痛当中，罗淑佩恳请全港选民本着一颗爱港建港的心，在今个星期日，12月7日抽出一点时间，投下手上极有意义的选票，为香港选出有抱负、有能力的立法会议员，一同踏上重建之路，化悲痛为改革、建设的力量。

