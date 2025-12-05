大棋盘｜立法会选举最后直路 候选人有告急有「佛系」

立法会选举周日投票，在大埔火灾惨剧下，社会仍陷于悲伤之中，竞选气氛明显不及之前，多名候选人都预计，今次立选投票率难望有重大突破。火灾发生前，政府做了一系列工作炒热选举气氛，但现时嘉年华、大汇演等活动已全数取消，原本商界打算搞大抽奖「谷票」，亦已告吹。

有候选人打「廉洁牌」 标榜自己「清白」

本港六大商会原计划上周四公布全城大抽奖详情，惟火灾发生后已即时煞停。据闻原先构思是选民以「心意谢卡」，到商场换领抽奖券，奖品以日常用品为主，例如手机、购物礼券，不会「送车送楼」。中华出入口商会会长贝钧奇表示，社会正忙于善后及支援工作，时间仓卒，现时气氛亦不适合搞抽奖，但相信企业、商会提供半日假便利员工投票，不会「收返」。

悲剧当前，政团及候选人早前暂停竞选工程，对首次参选的「新丁」争取曝光、落区拉票，多多少少有影响；近日恢复选举工程后，部分直选候选人正作最后冲刺，并大打「告急牌」，又强调跻身议会将即时跟进宏福苑火灾，要求彻查事件追究责任，推动制度改革；也有候选人意有所指打「廉洁牌」，标榜自己「清白、专业」。

民建联卷风波 直选影响较大

根据以往选举的「传统智慧」，投票率越低一般对大党有利，因大部分是桩脚铁票，惟民建联近日在火灾中卷入舆论风暴，被网民狙击，甚至面对建制友党趁机「抢票」。有建制中人分析，事件对民建联地区直选选情影响较大，包括党主席陈克勤竞逐的新界东北，但同区对手实力稍逊，相信不至于「堕马」；反而港岛东等激战区，民建联同时派两人出战，有机会「揽炒」。

至于占40席的选委会界别，民建联今次派8人参选，料大部分可过关。民建联昨日再发布「全面告急」短片，陈克勤讲述灾后如何支援居民、被别有用心人士抹黑，重申选情严峻。

相对于民建联状甚焦急，有争取连任的选委界候选人的心态却颇为「佛系」，即使哀悼期结束，亦未有积极拉票或加强宣传攻势。有候选人直言，宣传工作早前已做得七七八八，相信选委已有一定的心水人选，大局已定，再强力拉票不会起很大效果，「大家心情都唔好，你讲政纲都无心机听」，但强调并非放软手脚，仍会出席见面会活动。

近日政府主办的选举论坛恢复，取消了叫口号打气环节，候选人发言后亦无任何掌声，全程气氛肃穆。有候选人预料，投票日点票现场气氛亦相若，即使赢了议席，亦要做好表情管理，叫喊口号、胜利花束可免则免。

聂风