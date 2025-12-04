Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜邓炳强去信《华尔街日报》 不满社论偏颇诋毁香港救灾及调查工作

更新时间：19:18 2025-12-04 HKT
发布时间：19:18 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五级火死亡人数达最少159人，彻底调查、追究责任目前已是社会共识，至今拘捕21名工程相关人士。保安局局长邓炳强去信《华尔街日报》，反驳该报以「香港不欢迎批评火灾的人」为题的社论，指该社论以偏颇及毫无根据的方式诋毁香港，令人深感遗憾。他强调，政府目前首要任务是为灾民提供全方位援助，强调政府已就火灾成立独立委员会，承诺追究责任。

港府全力支援灾民 严肃处理破坏重建行为

邓炳强指出，政府正为火灾灾民提供经济援助、住宿安排及心理辅导等全方位支援。他批评《华尔街日报》的社论对此视而不见。

他续指，火灾原因仍在调查中，行政长官已宣布成立独立委员会，由法官担任主席，全面深入调查火灾的原因，旨在追究责任并改革现行的建筑工程监管制度，防止悲剧重演。

邓炳强强调，执法机关将依法处理所有犯罪行为，绝不容忍任何以灾乱港的行为。他呼吁市民大众团结一致，支援受影响人士，任何企图妨碍善后工作的行为，政府均会严肃处理。

