国家宪法日︱陈茂波 : 特区政府全力维护宪制秩序  积极融入和服务国家发展大局

财政司司长陈茂波表示，今天( 4日 )是国家宪法日，全国都聚焦深入学习宪法。特区政府和中央驻港联络办公室联合在湾仔会展举办了「国家宪法日」座谈会，让社会各界能更深度的学习与思考国家宪法。

特区政府全力维护宪制秩序 积极融入和服务国家发展大局

陈茂波于社交平台发文，指今年座谈会以「宪法与中华民族伟大复兴」为主题，《宪法》序言列明「实现中华民族伟大复兴」为国家的根本任务，并为这个宏大目标提供了最坚实的法制保障。在中央的坚强领导下，全国上下凝心聚力为民族复兴奋斗打拼，实践人民至上的理念，实实在在地增强人民生活的幸福感和获得感。这也是特区政府工作的重要指导，政府正不断努力，透过推动系统性的改革，切实保障和增进市民福祉。

陈茂波指特区政府全力维护宪制秩序，积极融入和服务国家发展大局。资料图片

他表示，在中华民族伟大复兴的征程上，特区政府全力维护由《宪法》和香港《基本法》共同构成的宪制秩序，同时更积极融入和服务国家发展大局，对接国家发展战略。中共四中全会早前审议通「十五五」规划建议，为国家未来5年社会经济发展定下明确方向和指导原则，也为香港下一步的提质提速发展提供历史机遇，政府必须全力把握，借以推动香港经济高质量发展，让市民更普遍分享到发展成果。

香港要推动改革、实现更好的发展，必须要有建设性的行政立法互动。特区政府期望下一届立法会有更多有抱负、有能力、具视野的人士加入议会，和特区政府一起共同推动香港的社会和经济发展。希望市民周日12月7日踊跃投票，为香港选贤任能。