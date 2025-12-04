立法会选举｜渔农界论坛 陈博智倡科技赋能业界 杨上进促拓品牌效应至全港及湾区

政府主办的「爱心凝聚」立法会选举论坛今午（4日）继续举办，第三场辩论是渔农界，候选人包括民建联陈博智、南区区议员杨上进。在自我介绍环节，陈博智称，只要国家需要、香港需要，业界一定会挺身而出，又称日前于大埔宏福苑大火中殉职的消防员，正是长洲渔民子弟，为了其英勇的行为，自己更应化悲痛为改革动力。陈又指，已吸纳不少业界意见，放在短中期计划中，过去和团队亦协助业界和政府进行互动，让业界投入高质量发展之路。

杨上进：业界发展要走向升级转型

杨上进表示，宏福苑大火期间展现香港的团结，为可贵画面。他称作为渔民子弟出身，与业界经历不少风风雨雨，克服不少困难，认为业界要发展，要走向升级转型，未来香港要跟国家发展一致，把握好国家政策，为业界发展的必然大道，同时要统合政府、科研机构等，在行业应用科技，并努力建立品牌，开拓更大的市场。

陈博智 : 火灾期间业界为受影响市民运送晚餐

候选人被问及业界在今次大火或类似事件中，可如何协助居民渡过难关，陈博智形容业界为最真诚、朴实、行动型的队伍，有需要就会协助，如火灾期间业界为受影响市民运送晚餐，建立本地渔民加地区支援合作模式。

杨上进指，每次社会需要伸出援手的时候，业界会挺身而出，如早前台风桦加沙袭港期间，有渔民父子英勇救人，是次大火业界亦有伸出援手。他又称近年业界都成为地区治理的一员，业界承办的关爱队亦到前线协助灾民。

陈博智倡设专组巡查及独立工程监督

候选人亦被问及若当选会如何配合行政长官就今次火灾事件所作出的指示，对施工安全、工程招标及涉贪围标等，进行全方位检视及系统性改革，避免同类悲剧发生，以及如何跟政府一同推动做好灾后重建的工作。

杨上进称，政府成立独立委员会，反映政府的决心，不论当选与否，都会参与善后工作，若当选会监督独立委员会工作，要求要有阶段性汇报，让公众知道，同时会要求检视现有法例。

陈博智指，若当选将跟进独立委员会，推动改善大厦维修的工作，建议政府在大维修上制定更好的施工守则，成立专责小组巡查施工情况，确保条例得以落实，又倡超过特定金额的维修项目要聘请独立的工程监督。

杨上进 : 政府、业界及科研团体可合作制定认证

至于在抽签问答环节，被问及应如何加强香港渔农产品的品牌建设，杨上进认为未来业界要标榜优质的品牌，并将品牌效应覆盖至整个香港及湾区，政府、业界、科研团体可合作制定认证和品牌。

被问及如何协助传统渔农户应用科技，达升级转型，陈博智认为科技赋能正为自己政纲重要一环，要有更好科技，才能让业界有更多突破。

完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名

记者：林彦汛

摄影：卢江球