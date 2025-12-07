立法会选举结果即时更新︱新界西南地方选区：工联会陈颖欣成功连任、民建联郭芙蓉当选夺第二席

立法会选举2025/选举结果/当选名单︱立法会选举12月7日举行，投票时间由早上7时30分至晚上11时30分。投票历时16小时，地区直选最终投票率为31.90%，较上一届总投票率的30.2%多1.7个百分点，逾130万名选民投票。《星岛头条》持续更新点票过程，让读者一文睇清地区直选、功能界别、选委会界别当选人名单。

【06:02】商界（第三）功能界别，严刚199票，张琪腾106票，严刚当选。

【06:00】纺织及制衣界功能界别，陈祖恒202票，萧劲桦29票，陈祖恒当选。

【05:57】社福界功能界别，方富辉1755票、朱丽玲723票、陈文宜 2,179票，陈文宜当选。

【05:55】新界西南地方选区，工联会陈颖欣52900票成功连任、郭芙蓉获37,020票当选，夺第二席。

【05:52】法律界功能界别，自由党陈晓峰获1,543票，李颕彰获753票，陈晓峰当选。

批发及零售界：邵家辉击败谢邱安仪 成功连任

【05:50】进出口界功能界别，钟奇峰获137票，李淑媛获108票，钟奇峰当选。

【05:45】批发及零售界功能界别，谢邱安仪149票，邵家辉827票，邵家辉当选连任。

【05:45】工程界功能界别，卜国明获3,058票、霍伟栋获2,377票，卜国明当选。

新界东北：陈克勤、李梓敬齐连任

【05:40】新界北地方选区，新社联谭镇国获41,657票、民建联姚铭获33,389票，两人当选。

【05:37】地产及建造界功能界别，恒地黄浩明获316票，经民联赵式浩获150票，黄浩明当选。

【05:30】新界东北地方选区，民建联陈克勤获41,612、新民党李梓敬42,749，两人成功连任。

九龙东：邓家彪连任 颜汶羽「落马」

【05:27】九龙东地方选区选举结果出炉，工联会邓家彪获53675票，成功连任，张培刚则获29,116票夺第二席。获24,250票的民建联颜汶羽「落马」。

【05:25】医疗衞生界功能界别，现任的林哲玄获11,739票成功连任，对手梁礼贤获4,889票。

九龙西：梁文广、郑泳舜齐连任

【05:22】九龙西地方选区，梁文广获25,692票、民建联郑泳舜获41,767票，二人当选、成功连任。

【05:20】渔农界功能界别，陈博智82票，杨上进79票，陈博智以3票之差险胜。

【05:14】饮食界功能界别，梁进获101票当选，江志恒获22票。

新界东南：方国珊「圆梦」高票跻身立法会

【05:05】港岛西地方选区选举结果出炉，民建联陈学锋获30,543票、新民党陈家珮获30,033票当选。获25,643票的现任工联会郭伟强「落马」。

【04:57】新界东南地方选区选举结果出炉，专业动力方国珊获58,828票当选，叶傲冬获26,250票，夺第二席。获第三多选票的是18,797票的陈志豪。

地区直选：九龙中李慧琼、杨永杰当选

【04:50】港岛东地方选区选举结果出炉，工联会吴秋北获39,707票当选、民建联植洁铃22,054票，险胜自由党阮建中（21,696票），夺第二席。

【04:25】九龙中地方选区选举结果出炉，民建联李慧琼获53,529票、杨永杰获28,161票，成功当选。获得票数第三多的是15,734票的区议员杨诺轩。据纪录，李慧琼于上届选举获95,976票、杨永杰则于上届获35,702票。

中期点票：新界东北李梓敬及陈克勤领先

【03:33】地方选区的新界东北、九龙东、九龙中、新界西南、新界北，完成点票的点票站数目均已达该区总数的90%。

【03:27】在新界东北选区，两名争取连任的议员领先，即新民党李梓敬及民建联陈克勤，两人已获逾3万多票，抛离其他对手。在新界东南选区，多次参选落败的方国珊，暂时以4万多票领先，第二位是民建联叶傲冬，暂有1.7万票。 工联会在多个直选区落后，包括港岛西郭伟强、新界西北陆颂雄。

【03:20】地方选区的港岛西及九龙西，完成点票的点票站数目均已达该区总数的90%。

【02:27】地方选区正在点票中，根据中期点票结果， 在新界北选区，新社联谭镇国以约1.2万票领先，民建联姚铭以约1.1万票暂时排第二，排第三是港区人大代表沈豪杰暂排第三，约6,600票。工联会曾劲聪、新民党廖子聪分别有4,400票及2,900票。

在新界东北选区，两名争取连任的议员领先，即新民党李梓敬及民建联陈克勤，分别有1.4万票及1万票，抛离第三位的工联会古伟冰。黄颕灏、邓肇峰分别只有3000多票。

在九龙中选区，全国人大常委李慧琼以1.9万多票领先，第二位争持激烈，杨永杰暂有约1万票，杨诺轩约有7400票。

选管会主席陆启康就选举总结事宜见记者。苏正谦摄

选管会：3个受大埔火灾影响票站 投票率与其他票站相若

【01:47】选管会主席陆启康见记者时表示，地方选区累积投票率31.9％，最高投票率3个区为新界西南、新界东南、新界西北；功能界别方面，投票率最高3个界组分别为商界（第三）、科技创新界、渔农界。邻近边境投票站全日有7,100名选民投票、公务员专属投票站合共约2万人、7个医管局医护人员专属投票站631人、少数族裔专用投票站7人、院舍外展投票站319名、17个惩教院所专用投票站2,400名、警署3个专用投票站3人。

被问及点票时间，陆启康指现时所有点票工作进行畅顺，在预期之内，期望数小时内完成点票。至于本届投票时间延长至晚上11时30分，陆启康认为是便民措施，并非「谷票」，因为不投票的人始终不会投，「加到24小时都唔会投」，惟便民措施亦要考虑成本，选管会需要检讨和分析成效。

他又指，3个受大埔火灾影响票站的投票率，与其他票站相若，也听闻有灾民出来投票，反映他们希望立法会议员帮忙发声。被问及网上有人出售选举投票心意卡，陆启康表示法律上无法阻止，称「攞咗赠品，你要攞去卖都无办法」，强烈呼吁「你想攞心意卡，最好就自己嚟投票。」

选委会40席揭盅 姚柏良陈凯欣成票王票后

【01:00】选委界40个议席当中，24名现任立法会议员成功连任，「转跑道」到选委界的姚柏良，以1397票成为票王；现任议员陈凯欣以1386票，成为票后。民建联派8人参选，陈恒镔、葛珮帆、陈仲尼、林琳、陈永光、何俊贤、朱立威、洪锦铉全数当选。工联会派出4人，只有黄国及梁子颖当选，两名副会长马光如和曾志文均落选。

多名首次参选新人成功晋身议会，包括全国政协委员范骏华、商人庄家彬、港区人大代表文颕怡等、美丽华酒店集团首席营运总裁陈宗彝、香港警察员佐级协会前主席陈祖光。

相关新闻：立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜

回到目录

吴秋北 植洁铃 郭浩景 阮建中 李清霞

杨哲安 陈家珮 黄秋萍 陈学锋 郭伟强

邓家彪 张培刚 颜汶羽 陈进雄 梁思韵

关炜曦 刘爱诗 梁文广 庞朝辉 郑泳舜

李超宇 杨诺轩 杨永杰（当选，28,161票） 李慧琼（当选，53,529票） 丘燿诚 谭莉仪

叶傲冬 李贞仪 方国珊 张美雄 陈志豪

谭镇国 曾劲聪 沈豪杰 廖子聪 姚铭

周浩鼎 庄豪锋 梁明坚 甘文锋 陆颂雄

卢婉婷 郭芙蓉 陈颖欣 张文嘉 莫绮琪

陈克勤 李梓敬 黄颕灏 古伟冰 邓肇峰

回到目录

乡议局：

刘启康 刘业强

渔农界：

陈博智 杨上进

保险界：

陈沛良 林溢东

航运交通界：

冯佳培 林铭锋

教育界：

张泽松 邓飞

法律界：

李颕彰 陈晓峰

会计界：

吴锦华 黄俊硕

医疗衞生界：

林哲玄 梁礼贤

工程界：

霍伟栋 卜国明

建筑、测量、都市规划及园境界：

刘文君 林家辉

劳工界：

苏栢灿 周小松 谭金莲 李广宇 林伟江

社会福利界：

方富辉 朱丽玲 陈文宜

地产及建造界：

黄浩明 赵式浩

旅游界：

江旻憓 马轶超

商界（一）：

李家聪 林伟全

商界（二）：

姚祖辉 王绍基

商界（三）：

严刚 张琪腾

工业界（一）：

黄永威 许文俊

工业界（二）：

吴永嘉 王伟梁

金融界：

叶子健 陈振英

金融服务界：

李惟宏 连少冬

体育、演艺、文化及出版界：

霍启刚 罗光萍

进出口界：

钟奇峰 李淑媛

纺织及制衣界：

陈祖恒 萧劲桦

批发及零售界：

谢邱安仪 邵家辉

科技创新界：

麦骞誉 邱达根

饮食界：

江志恒 梁进

香港特别行政区全国人大代表、香港特别行政区全国政协委员及有关全国性团体代表界：

黎达成 陈勇

回到目录

姚柏良（当选，1397票） 李家驹（当选，1193票） 文颕怡（当选，1308票） 伍婉婷（970票） 吴杰庄（当选，1331票） 伍焕杰（当选，1164票） 刘智鹏（当选，1275票） 邓铭心（当选，1073票） 楼家强（当选，1231票） 范凯杰（当选，1034票） 苏绍聪（当选，1076票） 洪锦铉（当选，1042票） 柯家洋（813票） 何俊贤（当选，1267票） 管浩鸣（当选，1233票） 吴英鹏（当选，1002票） 招国伟（887票） 郭志华（947票） 黄锦辉（当选，1329票） 陈永光（当选，1269票） 李镇强（当选，1354票） 何君尧（当选，1241票） 冯英伦（988票） 林筱鲁（当选，1189票） 陈恒镔（当选，1348票） 曾志文（793票） 刘振江（954票） 马光如（934票） 何敬康（当选，1210票） 魏明德（当选，1345票） 陈少波（937票） 范骏华（当选，1155票） 陈宗彝（当选，1066票） 陈凯欣（当选，1386票） 梁子颖（当选，1089票） 葛珮帆（当选，1321票） 朱立威（当选，1144票） 陈绍雄（当选，1273票） 林琳（当选，1160票） 邓咏骏（954票） 庄家彬（当选，1194票） 李浩然（当选，1360票） 林振升（当选，1311票） 黄国（当选，1187票） 黄锦良（当选，1201票） 简慧敏（当选，1268票） 梁美芬（当选，1316票） 陈曼琪（当选，1311票） 陈祖光（当选，1067票） 陈仲尼（当选，1343票）

回到目录