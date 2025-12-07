立法会选举点票结果即时更新｜直击点票现场 更新地区直选、功能界别、选委会界别当选人名单

立法会选举2025/选举结果/当选名单︱立法会选举12月7日举行，投票时间由早上7时30分至晚上11时30分。截至晚上10时30分，地区直选投票率达31.43%，较上一届总投票率的30.2%多1.23个百分点，近130万名选名投票。晚上约11时40分，政制及内地事务局局长曾国衞及选管会主席陆启康，将于会展的中央点票站倒出票箱中的选票，由工作人员开始点票。 《星岛头条》会持续更新点票过程，让读者一文睇清地区直选、功能界别、选委会界别当选人名单。

【23:40】投票时间结束，政制及内地事务局局长曾国衞、选管会主席陆启康、选管会委员石丹理、资深大律师文本立等，在会展中央点票站倒出票箱中的选票，由工作人员开始点票。

吴秋北 植洁铃 郭浩景 阮建中 李清霞

杨哲安 陈家珮 黄秋萍 陈学锋 郭伟强

邓家彪 张培刚 颜汶羽 陈进雄 梁思韵

关炜曦 刘爱诗 梁文广 庞朝辉 郑泳舜

李超宇 杨诺轩 杨永杰 李慧琼 丘燿诚 谭莉仪

叶傲冬 李贞仪 方国珊 张美雄 陈志豪

谭镇国 曾劲聪 沈豪杰 廖子聪 姚铭

周浩鼎 庄豪锋 梁明坚 甘文锋 陆颂雄

卢婉婷 郭芙蓉 陈颖欣 张文嘉 莫绮琪

陈克勤 李梓敬 黄颕灏 古伟冰 邓肇峰

回到目录

乡议局：

刘启康 刘业强

渔农界：

陈博智 杨上进

保险界：

陈沛良 林溢东

航运交通界：

冯佳培 林铭锋

教育界：

张泽松 邓飞

法律界：

李颕彰 陈晓峰

会计界：

吴锦华 黄俊硕

医疗衞生界：

林哲玄 梁礼贤

工程界：

霍伟栋 卜国明

建筑、测量、都市规划及园境界：

刘文君 林家辉

劳工界：

苏栢灿 周小松 谭金莲 李广宇 林伟江

社会福利界：

方富辉 朱丽玲 陈文宜

地产及建造界：

黄浩明 赵式浩

旅游界：

江旻憓 马轶超

商界（一）：

李家聪 林伟全

商界（二）：

姚祖辉 王绍基

商界（三）：

严刚 张琪腾

工业界（一）：

黄永威 许文俊

工业界（二）：

吴永嘉 王伟梁

金融界：

叶子健 陈振英

金融服务界：

李惟宏 连少冬

体育、演艺、文化及出版界：

霍启刚 罗光萍

进出口界：

钟奇峰 李淑媛

纺织及制衣界：

陈祖恒 萧劲桦

批发及零售界：

谢邱安仪 邵家辉

科技创新界：

麦骞誉 邱达根

饮食界：

江志恒 梁进

香港特别行政区全国人大代表、香港特别行政区全国政协委员及有关全国性团体代表界：

黎达成 陈勇

回到目录

姚柏良 李家驹 文颕怡 伍婉婷 吴杰庄 伍焕杰 刘智鹏 邓铭心 楼家强 范凯杰 苏绍聪 洪锦铉 柯家洋 何俊贤 管浩鸣 吴英鹏 招国伟 郭志华 黄锦辉 陈永光 李镇强 何君尧 冯英伦 林筱鲁 陈恒镔 曾志文 刘振江 马光如 何敬康 魏明德 陈少波 范骏华 陈宗彝 陈凯欣 梁子颖 葛珮帆 朱立威 陈绍雄 林琳 邓咏骏 庄家彬 李浩然 林振升 黄国 黄锦良 简慧敏 梁美芬 陈曼琪 陈祖光 陈仲尼

回到目录