立法会选举点票结果即时更新｜直击点票现场 更新地区直选、功能界别、选委会界别当选人名单
更新时间：23:20 2025-12-07 HKT
发布时间：23:20 2025-12-07 HKT
发布时间：23:20 2025-12-07 HKT
立法会选举2025/选举结果/当选名单︱立法会选举12月7日举行，投票时间由早上7时30分至晚上11时30分。截至晚上10时30分，地区直选投票率达31.43%，较上一届总投票率的30.2%多1.23个百分点，近130万名选名投票。晚上约11时40分，政制及内地事务局局长曾国衞及选管会主席陆启康，将于会展的中央点票站倒出票箱中的选票，由工作人员开始点票。 《星岛头条》会持续更新点票过程，让读者一文睇清地区直选、功能界别、选委会界别当选人名单。
【23:40】投票时间结束，政制及内地事务局局长曾国衞、选管会主席陆启康、选管会委员石丹理、资深大律师文本立等，在会展中央点票站倒出票箱中的选票，由工作人员开始点票。
地区直选点票结果
港岛东当选人：
- 吴秋北
- 植洁铃
- 郭浩景
- 阮建中
- 李清霞
港岛西当选人：
- 杨哲安
- 陈家珮
- 黄秋萍
- 陈学锋
- 郭伟强
九龙东当选人：
- 邓家彪
- 张培刚
- 颜汶羽
- 陈进雄
- 梁思韵
九龙西当选人：
- 关炜曦
- 刘爱诗
- 梁文广
- 庞朝辉
- 郑泳舜
九龙中当选人：
- 李超宇
- 杨诺轩
- 杨永杰
- 李慧琼
- 丘燿诚
- 谭莉仪
新界东南当选人：
- 叶傲冬
- 李贞仪
- 方国珊
- 张美雄
- 陈志豪
新界北当选人：
- 谭镇国
- 曾劲聪
- 沈豪杰
- 廖子聪
- 姚铭
新界西北当选人：
- 周浩鼎
- 庄豪锋
- 梁明坚
- 甘文锋
- 陆颂雄
新界西南当选人：
- 卢婉婷
- 郭芙蓉
- 陈颖欣
- 张文嘉
- 莫绮琪
新界东北当选人：
- 陈克勤
- 李梓敬
- 黄颕灏
- 古伟冰
- 邓肇峰
功能界别点票结果
乡议局：
- 刘启康
- 刘业强
渔农界：
- 陈博智
- 杨上进
保险界：
- 陈沛良
- 林溢东
航运交通界：
- 冯佳培
- 林铭锋
教育界：
- 张泽松
- 邓飞
法律界：
- 李颕彰
- 陈晓峰
会计界：
- 吴锦华
- 黄俊硕
医疗衞生界：
- 林哲玄
- 梁礼贤
工程界：
- 霍伟栋
- 卜国明
建筑、测量、都市规划及园境界：
- 刘文君
- 林家辉
劳工界：
- 苏栢灿
- 周小松
- 谭金莲
- 李广宇
- 林伟江
社会福利界：
- 方富辉
- 朱丽玲
- 陈文宜
地产及建造界：
- 黄浩明
- 赵式浩
旅游界：
- 江旻憓
- 马轶超
商界（一）：
- 李家聪
- 林伟全
商界（二）：
- 姚祖辉
- 王绍基
商界（三）：
- 严刚
- 张琪腾
工业界（一）：
- 黄永威
- 许文俊
工业界（二）：
- 吴永嘉
- 王伟梁
金融界：
- 叶子健
- 陈振英
金融服务界：
- 李惟宏
- 连少冬
体育、演艺、文化及出版界：
- 霍启刚
- 罗光萍
进出口界：
- 钟奇峰
- 李淑媛
纺织及制衣界：
- 陈祖恒
- 萧劲桦
批发及零售界：
- 谢邱安仪
- 邵家辉
科技创新界：
- 麦骞誉
- 邱达根
饮食界：
- 江志恒
- 梁进
香港特别行政区全国人大代表、香港特别行政区全国政协委员及有关全国性团体代表界：
- 黎达成
- 陈勇
选委会界别点票结果
- 姚柏良
- 李家驹
- 文颕怡
- 伍婉婷
- 吴杰庄
- 伍焕杰
- 刘智鹏
- 邓铭心
- 楼家强
- 范凯杰
- 苏绍聪
- 洪锦铉
- 柯家洋
- 何俊贤
- 管浩鸣
- 吴英鹏
- 招国伟
- 郭志华
- 黄锦辉
- 陈永光
- 李镇强
- 何君尧
- 冯英伦
- 林筱鲁
- 陈恒镔
- 曾志文
- 刘振江
- 马光如
- 何敬康
- 魏明德
- 陈少波
- 范骏华
- 陈宗彝
- 陈凯欣
- 梁子颖
- 葛珮帆
- 朱立威
- 陈绍雄
- 林琳
- 邓咏骏
- 庄家彬
- 李浩然
- 林振升
- 黄国
- 黄锦良
- 简慧敏
- 梁美芬
- 陈曼琪
- 陈祖光
- 陈仲尼
功能界别吸引了社会各界人士参选，文中提及的焦点人物包括出战旅游界的剑击运动员江旻憓，以及竞逐连任体育、演艺、文化及出版界的霍启刚等。
2025年立法会选举的投票已于12月7日完成，并于翌日即12月8日完成所有点票工作，随即公布当选人名单。
今届选举涵盖三大界别，分别为「地区直选」、「功能界别」以及「选举委员会界别」。
最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
2025-12-06 11:21 HKT
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
2025-12-06 19:17 HKT