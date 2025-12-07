立法会选举点票结果即时更新｜地区直选最终投票率为31.90% 逾131万人投票
发布时间：23:20 2025-12-07 HKT
立法会选举2025/选举结果/当选名单︱立法会选举12月7日举行，投票时间由早上7时30分至晚上11时30分。截至晚上10时30分，地区直选投票率达31.43%，较上一届总投票率的30.2%多1.23个百分点，近130万名选民投票。《星岛头条》持续更新点票过程，让读者一文睇清地区直选、功能界别、选委会界别当选人名单。
【01:15】地区直选最终投票率为31.90%，逾131万人投票。
【01:00】选委界40个议席当中，24名现任立法会议员成功连任。民建联派8人参选，陈恒镔、葛珮帆、陈仲尼、林琳、陈永光、何俊贤、朱立威、洪锦铉全数当选。至于工联会则派4人，惟只有黄国及梁子颖当选，两名副会长马光如和曾志文均落选。
【00:55】大会宣布选委会界别结果，50名候选人当中，40名成功当选，姚柏良获1,397票成票王；陈凯欣获1,386票成票后。
【00:30】选委会界别点票完成，两张选票无效，即将宣布结果。
【23:40】投票时间结束，政制及内地事务局局长曾国衞、选管会主席陆启康、选管会委员石丹理、资深大律师文本立等，在会展中央点票站倒出票箱中的选票，由工作人员开始点票。
【23:30】投票时间结束，票站陆续关闭。
地区直选点票结果
港岛东参选人：
- 吴秋北
- 植洁铃
- 郭浩景
- 阮建中
- 李清霞
港岛西参选人：
- 杨哲安
- 陈家珮
- 黄秋萍
- 陈学锋
- 郭伟强
九龙东参选人：
- 邓家彪
- 张培刚
- 颜汶羽
- 陈进雄
- 梁思韵
九龙西参选人：
- 关炜曦
- 刘爱诗
- 梁文广
- 庞朝辉
- 郑泳舜
九龙中参选人：
- 李超宇
- 杨诺轩
- 杨永杰
- 李慧琼
- 丘燿诚
- 谭莉仪
新界东参选人：
- 叶傲冬
- 李贞仪
- 方国珊
- 张美雄
- 陈志豪
新界北参选人：
- 谭镇国
- 曾劲聪
- 沈豪杰
- 廖子聪
- 姚铭
新界西北参选人：
- 周浩鼎
- 庄豪锋
- 梁明坚
- 甘文锋
- 陆颂雄
新界西南参选人：
- 卢婉婷
- 郭芙蓉
- 陈颖欣
- 张文嘉
- 莫绮琪
新界东北参选人：
- 陈克勤
- 李梓敬
- 黄颕灏
- 古伟冰
- 邓肇峰
功能界别点票结果
乡议局：
- 刘启康
- 刘业强
渔农界：
- 陈博智
- 杨上进
保险界：
- 陈沛良
- 林溢东
航运交通界：
- 冯佳培
- 林铭锋
教育界：
- 张泽松
- 邓飞
法律界：
- 李颕彰
- 陈晓峰
会计界：
- 吴锦华
- 黄俊硕
医疗衞生界：
- 林哲玄
- 梁礼贤
工程界：
- 霍伟栋
- 卜国明
建筑、测量、都市规划及园境界：
- 刘文君
- 林家辉
劳工界：
- 苏栢灿
- 周小松
- 谭金莲
- 李广宇
- 林伟江
社会福利界：
- 方富辉
- 朱丽玲
- 陈文宜
地产及建造界：
- 黄浩明
- 赵式浩
旅游界：
- 江旻憓
- 马轶超
商界（一）：
- 李家聪
- 林伟全
商界（二）：
- 姚祖辉
- 王绍基
商界（三）：
- 严刚
- 张琪腾
工业界（一）：
- 黄永威
- 许文俊
工业界（二）：
- 吴永嘉
- 王伟梁
金融界：
- 叶子健
- 陈振英
金融服务界：
- 李惟宏
- 连少冬
体育、演艺、文化及出版界：
- 霍启刚
- 罗光萍
进出口界：
- 钟奇峰
- 李淑媛
纺织及制衣界：
- 陈祖恒
- 萧劲桦
批发及零售界：
- 谢邱安仪
- 邵家辉
科技创新界：
- 麦骞誉
- 邱达根
饮食界：
- 江志恒
- 梁进
香港特别行政区全国人大代表、香港特别行政区全国政协委员及有关全国性团体代表界：
- 黎达成
- 陈勇
选委会界别点票结果
- 姚柏良（当选，1397票）
- 李家驹（当选，1193票）
- 文颕怡（当选，1308票）
- 伍婉婷（970票）
- 吴杰庄（当选，1331票）
- 伍焕杰（当选，1164票）
- 刘智鹏（当选，1275票）
- 邓铭心（当选，1073票）
- 楼家强（当选，1231票）
- 范凯杰（当选，1034票）
- 苏绍聪（当选，1076票）
- 洪锦铉（当选，1042票）
- 柯家洋（813票）
- 何俊贤（当选，1267票）
- 管浩鸣（当选，1233票）
- 吴英鹏（当选，1002票）
- 招国伟（887票）
- 郭志华（947票）
- 黄锦辉（当选，1329票）
- 陈永光（当选，1269票）
- 李镇强（当选，1354票）
- 何君尧（当选，1241票）
- 冯英伦（988票）
- 林筱鲁（当选，1189票）
- 陈恒镔（当选，1348票）
- 曾志文（793票）
- 刘振江（954票）
- 马光如（934票）
- 何敬康（当选，1210票）
- 魏明德（当选，1345票）
- 陈少波（937票）
- 范骏华（当选，1155票）
- 陈宗彝（当选，1066票）
- 陈凯欣（当选，1386票）
- 梁子颖（当选，1089票）
- 葛珮帆（当选，1321票）
- 朱立威（当选，1144票）
- 陈绍雄（当选，1273票）
- 林琳（当选，1160票）
- 邓咏骏（954票）
- 庄家彬（当选，1194票）
- 李浩然（当选，1360票）
- 林振升（当选，1311票）
- 黄国（当选，1187票）
- 黄锦良（当选，1201票）
- 简慧敏（当选，1268票）
- 梁美芬（当选，1316票）
- 陈曼琪（当选，1311票）
- 陈祖光（当选，1067票）
- 陈仲尼（当选，1343票）
功能界别吸引了社会各界人士参选，文中提及的焦点人物包括出战旅游界的剑击运动员江旻憓，以及竞逐连任体育、演艺、文化及出版界的霍启刚等。
2025年立法会选举的投票已于12月7日完成，并于翌日即12月8日完成所有点票工作，随即公布当选人名单。
今届选举涵盖三大界别，分别为「地区直选」、「功能界别」以及「选举委员会界别」。