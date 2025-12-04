香港法律周2025︱《基本法》35周年论坛 林定国：香港繁荣稳定最有力保障

律政司举办的「香港法律周2025」《基本法》颁布35周年法律高峰论坛今日（4日）举行。律政司司长林定国在开幕致辞时表示，《宪法》及《基本法》共同构成香港特区的宪制基础，在维护国家统一和领土完整的前提下，最大程度保留香港的独特优势，为香港未来发展开创条件，是香港长期繁荣稳定的最有力保障。

林定国指出，在国家大力支持下，香港充分发挥「一国两制」所赋予的「背靠祖国、联通世界」独特优势，积极融入国家发展大局。中共二十届四中全会今年10月通过的「十五五」规划建议，将「三中心一高地」作为香港的战略定位，即巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，并支持香港打造国际高端人才集聚高地。

基本法赋港经济高度自主

他强调，《基本法》为香港特区的经济发展提供了前所未有的高度自主权，授权香港继续使用本身货币，保持自由港地位及原有的航运和民用航空管理制度，实行自由贸易政策，并保障资金自由流动。《基本法》所保障的财政、金融、贸易等自由以及普通法制度，是香港作为全球最自由经济体的支柱，为「三中心」提供高质量法治保障，为「一高地」营造安全、高效及人才、资金、资讯自由流通的环境。

林定国表示，「一国两制」是香港保持长期繁荣稳定的最佳制度安排。展望未来，律政司将继续善用《基本法》赋予的独特优势，强化香港竞争力，为国家建设作出贡献。

杨兆业：香港须搭上国家发展巨轮

全国人大常委会香港、澳门基本法委员会研究室主任杨兆业表示，「一国两制」具有显著制度优势和强大生命力，是保持香港、澳门长期繁荣稳定，以及服务强国建设、民族复兴伟业的好制度，也是实现不同社会制度和平共处、合作共赢的好制度，必须长期坚持。

杨兆业指出，香港在国家战略中具有独特地位，必须正确行使《基本法》赋予的高度自治权，并抓住国家发展重大机遇，深度对接国家发展战略。他称，「一国两制」要长期行稳致远，必须不断夯实社会政治基础，传承爱国爱港的核心价值。

他强调，「一国两制」是香港最大优势，国家改革开放是香港最大舞台。香港必须搭上国家发展的巨轮，才能确保长期繁荣稳定，并在民族复兴伟业中作出更大贡献。

记者：蔡思宇