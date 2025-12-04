立法会选举｜港资深圳企业跨境助力宣传 呼吁香港会员积极投票

第八届立法会选举将于周日( 7日 )举行投票，香港选举委员会委员、太平绅士陈武投资的深圳光明高尔夫球会有限公司及其关联企业，积极响应号召，充分发挥企业社会责任，通过多种形式助力选举工作顺利开展，为促进香港社会繁荣稳定贡献力量。

在选举筹备期间，深圳光明高尔夫球会有限公司在球场内精心设置了多块选举宣传广告牌，以醒目直观的方式向会员和访客传递选举信息。同时，企业通过官方微信公众号平台，持续发布选举相关知识、流程介绍和投票须知等内容，帮助选民更好地了解选举的重要意义。球场工作人员也主动向来自香港的会员和宾客宣传选举信息，耐心解答相关问题，积极营造关心选举、参与选举的良好氛围。

陈武冀以企业微薄之力 鼓励更多香港同胞依法行使民主权利

陈武表示，作为长期关心内地与香港发展的企业家，深信香港的繁荣稳定需要社会各界的共同维护。立法会选举是落实「爱国者治港」原则的重要体现，希望通过企业的微薄之力，鼓励更多香港同胞依法行使民主权利，共同维护香港的法治环境和长期繁荣稳定。