立法会选举｜港资深圳企业跨境助力宣传 呼吁香港会员积极投票
更新时间：17:31 2025-12-04 HKT
第八届立法会选举将于周日( 7日 )举行投票，香港选举委员会委员、太平绅士陈武投资的深圳光明高尔夫球会有限公司及其关联企业，积极响应号召，充分发挥企业社会责任，通过多种形式助力选举工作顺利开展，为促进香港社会繁荣稳定贡献力量。
高尔夫球场内设置多块选举宣传广告牌
在选举筹备期间，深圳光明高尔夫球会有限公司在球场内精心设置了多块选举宣传广告牌，以醒目直观的方式向会员和访客传递选举信息。同时，企业通过官方微信公众号平台，持续发布选举相关知识、流程介绍和投票须知等内容，帮助选民更好地了解选举的重要意义。球场工作人员也主动向来自香港的会员和宾客宣传选举信息，耐心解答相关问题，积极营造关心选举、参与选举的良好氛围。
陈武冀以企业微薄之力 鼓励更多香港同胞依法行使民主权利
陈武表示，作为长期关心内地与香港发展的企业家，深信香港的繁荣稳定需要社会各界的共同维护。立法会选举是落实「爱国者治港」原则的重要体现，希望通过企业的微薄之力，鼓励更多香港同胞依法行使民主权利，共同维护香港的法治环境和长期繁荣稳定。
据悉，此次助力行动得到了在场香港选民的积极回应。多位受访者表示，企业在休闲场所开展选举宣传形式新颖、效果显著，有助于提升选民对选举的认知度和参与度。
观察人士指出，港资深圳企业此次助力香港选举的举措，体现了内地与香港社会各界共同维护国家主权、安全、发展利益，支持香港依法施政的坚定决心。此类活动有助于进一步凝聚社会共识，为香港实现良政善治、保持长期繁荣稳定注入正能量。
